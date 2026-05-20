Calor intenso persiste en mayoría de zonas de Honduras este miércoles

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que este miércoles continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte de Honduras, con temperaturas extremas que alcanzarán hasta los 42 grados centígrados en la zona sur del país. De acuerdo con el pronóstico brindado por Mario Centeno, durante la tarde podrían registrarse lluvias débiles y aisladas en sectores del suroccidente debido al ingreso de humedad asociado a la brisa del océano Pacífico.

Las autoridades también alertaron que persiste la presencia de humo en distintas regiones del territorio nacional, situación que podría afectar la calidad del aire y reducir la visibilidad en algunos sectores. Las temperaturas más elevadas se esperan nuevamente en Choluteca y Valle, ambos con máximas de 42 grados. Además, Santa Bárbara, Comayagua y Cortés alcanzarán hasta 36 grados, mientras que Olancho, Copán y Yoro rondarán los 35 grados centígrados. En contraste, Intibucá registrará el ambiente más fresco del país, con temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 28. Francisco Morazán y Atlántida tendrán máximas de 33 grados, según el informe oficial.