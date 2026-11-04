Dólar registra una leve baja en Honduras este miércoles 4 de noviembre

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una nueva disminución este miércoles 4 de noviembre en Honduras, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9079 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0424, reflejando una leve reducción frente a la cotización del martes 3 de noviembre.
En la jornada anterior, el BCH reportó una tasa de compra de L26.9080 y una de venta de L27.0425. Con el ajuste de este miércoles, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0001 por dólar.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda extranjera.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia. Desde el 13 de abril de 2023, este corresponde al promedio ponderado obtenido al cierre de la subasta de divisas, según la información oficial de la institución.
Esta cotización sirve como referencia para las operaciones cambiarias en el país.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.