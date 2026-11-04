Dólar registra una leve baja en Honduras este miércoles 4 de noviembre

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una nueva disminución este miércoles 4 de noviembre en Honduras, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9079 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0424, reflejando una leve reducción frente a la cotización del martes 3 de noviembre.

En la jornada anterior, el BCH reportó una tasa de compra de L26.9080 y una de venta de L27.0425. Con el ajuste de este miércoles, ambas cotizaciones disminuyeron L0.0001 por dólar.