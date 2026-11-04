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Horóscopo de hoy, 4 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 07:39 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 4 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
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Nuevos estímulos activarán tu imaginación en los próximos días.

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ARIES (21 marzo - 20 abril).Inicias una nueva etapa muy favorable a nivel personal y sentimental que te traerá romances y nuevas ilusiones a tu vida. En lo profesional, aunque las cosas van funcionando, cada día estás menos satisfecho con el trabajo. Tendrás que tomar medidas.
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TAURO (21 abril - 20 mayo).Te interesa revisar tus cuentas cuanto antes, porque los gastos imprevistos pueden llegarte en el peor momento y complicar tu plácida existencia con apuros económicos a los que posiblemente no te hayas acostumbrado.
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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).La curiosidad hará que te intereses por los demás, pero también que atiendas a rumores y a chismes con más atención de la que debieras. Tendrás, sin embargo, que hacer buen uso de la prudencia para que nadie se sienta molesto.
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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu capacidad de conquista estará en niveles superiores y pueden aflorar capacidades no vistas de tu personalidad; si no tienes pareja, no será difícil que inicies una relación con alguien que tenga que ver con el mundo del espectáculo o del arte.
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LEO (23 julio-22 agosto). La posibilidad de que una enfermedad aparezca en alguno de los miembros de tu familia es escasa, pero ha entrado en tu cabeza por algún motivo poco objetivo. Serán unos días de tensa espera y tienes que tratar de ocuparte en otros asuntos para no darle demasiadas vueltas.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).La complicidad con tu pareja crece día a día en todos los detalles, desde los más prácticos a los completamente emocionales. Sin darte cuenta puedes estar llegando a un grado de compromiso total, imposible de deshacer en mucho tiempo.
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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tus relaciones sociales y profesionales pasan por sus mejores momentos; te sentirás en la cumbre y saborearás las mieles del éxito. Tu pareja sentimental te propondrá un plan de futuro con el que no contabas; no precipites la respuesta. Tómate tu tiempo.
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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Lograrás los mejores resultados en tu entorno laboral, y serás felicitado por tus jefes. Recibirás nuevos desafíos profesionales que sumirás de inmediato ya que estás en tu mejor momento personal. Vigila esos mareos matutinos.
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SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Estos días serán estupendos para realizar algún viaje, contactar con otras culturas o aprender otros idiomas. Te vas a atrever a innovar y descubrirás que puedes salir de la rutina con más facilidad de lo que creías.

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CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Puedes recibir ofertas para un proyecto importante en el que demostrar tu valía, pero no te dejes llevar por el excesivo entusiasmo, trabaja con tu método y seriedad habitual porque de lo contrario te equivocarás.
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ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Surgirán muchas posibilidades de viajes que te apetecerá hacer solo, es decir sin pareja, y tendrás que cruzar fronteras que no habías previsto. Puede que no haya marcha atrás, así es que tendrás mucho en qué pensar.
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PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Una reunión tras el trabajo o una salida nocturna puede ponerte en disposición de conocer a personas que cambarían tu vida notablemente, ya sea en el ámbito personal o laboral. Presta atención a las señales que sin duda te llegarán.
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