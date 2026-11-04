Horóscopo de hoy, 4 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tus relaciones sociales y profesionales pasan por sus mejores momentos; te sentirás en la cumbre y saborearás las mieles del éxito. Tu pareja sentimental te propondrá un plan de futuro con el que no contabas; no precipites la respuesta. Tómate tu tiempo.ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Lograrás los mejores resultados en tu entorno laboral, y serás felicitado por tus jefes. Recibirás nuevos desafíos profesionales que sumirás de inmediato ya que estás en tu mejor momento personal. Vigila esos mareos matutinos. SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Estos días serán estupendos para realizar algún viaje, contactar con otras culturas o aprender otros idiomas. Te vas a atrever a innovar y descubrirás que puedes salir de la rutina con más facilidad de lo que creías. Nuevos estímulos activarán tu imaginación. CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Puedes recibir ofertas para un proyecto importante en el que demostrar tu valía, pero no te dejes llevar por el excesivo entusiasmo, trabaja con tu método y seriedad habitual porque de lo contrario te equivocarás.ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Surgirán muchas posibilidades de viajes que te apetecerá hacer solo, es decir sin pareja, y tendrás que cruzar fronteras que no habías previsto. Puede que no haya marcha atrás, así es que tendrás mucho en qué pensar. PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Una reunión tras el trabajo o una salida nocturna puede ponerte en disposición de conocer a personas que cambarían tu vida notablemente, ya sea en el ámbito personal o laboral. Presta atención a las señales que sin duda te llegarán.