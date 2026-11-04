  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

De "Desvelado" al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas

De "Desvelado" al Congreso: el cantante Bobby Pulido recupera un asiento para los demócratas en Texas

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 08:08 -
  • Agencia EFE
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
1 de 11
Leer el artículo

El cantante tejano Bobby Pulido fue declarado ganador en la contienda por representar al distrito 15 de Texas tras derrotar a la republicana Mónica De La Cruz, en una elección que contribuyó a una importante ola de triunfos demócratas en el estado.

 Foto @bobbypulido425
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
2 de 11
Leer el artículo

El artista, con dos nominaciones al Grammy y casi tres décadas de trayectoria musical, se impuso en un distrito que abarca parte del Valle del Río Grande y zonas rurales del sur de Texas, cuya población es un 81 % hispana.

Foto @bobbypulido425
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
3 de 11
Leer el artículo

La victoria tiene un peso político especial porque la demarcación había respaldado a Donald Trump por un margen de 18 puntos en las elecciones presidenciales de 2024.

 Foto EFE/ Delcia Lopez
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
4 de 11
Leer el artículo

Nacido y criado en Edinburg, Texas, Pulido es hijo del reconocido músico tejano Roberto Pulido y creció rodeado de la música regional que más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más conocidos del género. Canciones como "Desvelado" y "Se Murió de Amor" marcaron su carrera y lo acercaron a varias generaciones de seguidores.

 Foto @bobbypulido425
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
5 de 11
Leer el artículo

Canciones como "Desvelado" y "Se Murió de Amor" marcaron su carrera y lo acercaron a varias generaciones de seguidores.

 Foto @bobbypulido425
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
6 de 11
Leer el artículo

En la campaña se presentó como un candidato al Congreso y como una alternativa para los tejanos que, según dijo, están "cansados" de la política tradicional.

 Foto @bobbypulido425
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
7 de 11
Leer el artículo

Con una imagen de "demócrata conservador", el cantante buscó conectar con los votantes latinos de Texas, en una región que en los últimos años había mostrado un mayor respaldo a los republicanos.

Foto EFE/ Delcia Lopez
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
8 de 11
Leer el artículo

Su perfil moderado y sus raíces en el Valle del Río Grande le permitieron presentarse como una alternativa política cercana a las preocupaciones de los habitantes de la zona.
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
9 de 11
Leer el artículo

Su mensaje se centró en combatir el aumento del costo de la vida y mejorar el acceso a la educación y la salud, en un distrito donde muchas familias enfrentan dificultades económicas.

 Foto @bobbypulido425
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
10 de 11
Leer el artículo

Pulido comenzó a preparar su campaña en septiembre del año pasado, cuando inició una gira de encuentros públicos que bautizó como "Ranch Hall", en la que se reunió con ciudadanos en actos que combinaron propuestas políticas, música y elementos de la identidad cultural tejana.

 Foto @bobbypulido425
De Desvelado al Congreso: Bobby Pulido recupera distrito para los demócratas
11 de 11
Leer el artículo

La contienda se convirtió en una de las más seguidas de Texas y su desenlace supone la recuperación demócrata de un distrito que los republicanos habían conquistado en 2022.

Foto @bobbypulido425
Cargar más fotos