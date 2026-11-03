Precio del dólar este martes 3 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una disminución este martes 3 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9080 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0425, lo que representa una reducción respecto al lunes 2 de noviembre.

En la jornada anterior, el BCH reportó una tasa de compra de L26.9153 y una de venta de L27.0499. Con el ajuste de este martes, la compra bajó L0.0073 y la venta disminuyó L0.0074 por dólar.