Precio del dólar este martes 3 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una disminución este martes 3 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9080 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0425, lo que representa una reducción respecto al lunes 2 de noviembre.
En la jornada anterior, el BCH reportó una tasa de compra de L26.9153 y una de venta de L27.0499. Con el ajuste de este martes, la compra bajó L0.0073 y la venta disminuyó L0.0074 por dólar.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, que desde el 13 de abril de 2023 corresponde al promedio ponderado obtenido al cierre de la subasta de divisas. Esta cotización sirve como referencia para las operaciones cambiarias en el país.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial yrevisada por el equipo editorial.