Precio del dólar este lunes 2 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento este lunes 2 de noviembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se ubica en L26.9153 por dólar, mientras que la tasa de venta alcanza los L27.0499.

En comparación con el último registro del viernes 30 de octubre, cuando la compra se situó en L26.9107 y la venta en L27.0453, ambas cotizaciones aumentaron L0.0046.