Precio del dólar este lunes 2 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento este lunes 2 de noviembre frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se ubica en L26.9153 por dólar, mientras que la tasa de venta alcanza los L27.0499.
En comparación con el último registro del viernes 30 de octubre, cuando la compra se situó en L26.9107 y la venta en L27.0453, ambas cotizaciones aumentaron L0.0046.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas importadoras y las personas que reciben remesas familiares en dólares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica el tipo de cambio de referencia a partir de los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer el valor oficial de la moneda estadounidense frente al lempira y sirve como referencia para las operaciones del mercado cambiario nacional.
La institución mantiene actualizadas sus estadísticas cambiarias para que los ciudadanos y las empresas puedan consultar los precios oficiales de compra y venta.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.