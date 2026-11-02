Horóscopo de hoy, 2 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

En general, se presentan turbulencias en el terreno afectivo.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Ante un desagradable imprevisto, notarás el apoyo incondicional de tus familiares más directos, que pondrán en ti toda la confianza. También aparecerán en el momento oportuno los verdaderos amigos, esos que nunca fallan.
TAURO (21 abril - 20 mayo).Hoy se te presenta un día adecuado para la confraternización, las pequeñas ofensas que aguardabas en tu interior desaparecerán y vivirás junto a los tuyos momentos de alegría y de apoyo para quienes lo necesitan.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Tal vez el clima o las relaciones personales más cercanas te hagan iniciar el día más huraño y malhumorado que de costumbre; aprovecha este estado de ánimo para hacer limpieza general u organización de ropa y zapatos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Buena parte de tus preocupaciones comenzarán a girar alrededor de tu salud y puesta a punto, el dinero para no será un problema en cuanto a la búsqueda de médicos ni diagnósticos, porque de una u otra manera conseguirás los recursos necesarios.
LEO (23 julio-22 agosto). Las rupturas sentimentales se verán compensadas por el afecto de familiares y amigos, que te darán atención y apoyo suficientes para llevar tus inquietudes en este terreno por otro camino.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Te mostrarás comprensivo y darás todo el apoyo que haga falta a las personas que te rodean. Por dentro está muy equilibrado y lo demuestras en este tipo de cosas. Mal día para el dinero y para las relaciones laborales.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tendrás una disputa con un amigo que va a requerir una disculpa inmediata por tu parte: es hora de que aparques tus tensiones profesionales en cuanto salgas por la puerta del trabajo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Debes entender tu relación como un regalo y no como una obligación más. Si piensas así realmente, terminarás por creerlo y desaparecerá la magia entre ambos. Pon de tu parte para que cambie la situación.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Se darán buenas perspectivas para el dinero, aunque con prudencia extrema para no perder ni un ápice en relación con bancos, préstamos, seguros, etc. Las cuestiones laborales apuntan también hacia mejoras significativas.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).El lado más amable de tu personalidad habrá servido para iniciar unas relaciones que ahora pueden fraguar en negocios que te den ingresos extra o bien posibilidades de desarrollo personal o estudios.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Encontrarás dificultad para relacionarte con personas a las que no conoces y tendrás que hacerlo más de lo habitual, pero las relaciones públicas no serán lo tuyo en un día como hoy, en el que puedes pagar algún exceso del fin de semana.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Debes evitar la confrontación con una persona muy cercana del trabajo; puede estar mejor protegida que tú. Tu atractivo se va a intensificar durante los próximos días y debes mantener la calma en tus relaciones personales. Surgirán citas interesantes.