¿Qué pasó entre Javier López y Rudman?, burlas a Marathón, visita sorpresa y bellas chicas

Las imágenes del triunfo del Motagua (2-0) contra el Marathón en el 'Clásico de las Emes' en la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, en el estadio Nacional Chelato Uclés, adornado por bellas chicas y una visita sorpresa. ¿Qué pasó entre Javier López y Silvio Rudman?