¿Qué pasó entre Javier López y Rudman?, burlas a Marathón, visita sorpresa y bellas chicas

Las imágenes del triunfo del Motagua (2-0) contra el Marathón en el 'Clásico de las Emes' en la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, en el estadio Nacional Chelato Uclés, adornado por bellas chicas y una visita sorpresa. ¿Qué pasó entre Javier López y Silvio Rudman?
Las bellas chicas que llegaron al estadio Nacional Chelato Uclés bien identificadas con los colores del Motagua.
Gran gesto de Luis Ortiz. El portero del Motagua le regaló su camiseta a este aficionado motagüense en la previa del partido.
Este linda chica fue sensación en el estadio Nacional durante el partido Motagua vs Marathón. ¿Quién es?
tras de las bellezas que robaron miradas en el 'Clásico de las Emes' Motagua vs Marathón.
Las bellas edecanes siempre se roban cientos de miradas en los estadio del fútbol hondureño.
La bella chelita edecán que posó para el lente de Diario LA PRENSA.
El 'Clásico de las Emes' contó con hermosas edecanes que cautivaron a los presentes en el estadio Nacional.
La sexy chica que robó muchas miradas en el Clásico Motagua vs Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Aficionadas del Marathón también asistieron al Clásico contra Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La belleza femenina se adueñó de la capital de Honduras con estas lindas aficionadas del Motagua.
Diario LA PRENSA captó la llegada de los Revolucionarios, la barra organizada del Motagua al estadio Nacional Chelato Uclés.
Los hinchas del Motagua se burlaron de Marathón haciendo alusión a que el Monstruo no logra ganar su copa número 10 de Liga Nacional y otro hincha se puso la camiseta verdolaga con una bandera LGBT.
Román Rubilio Castillo, máximo goleador en la historia de Motagua y exjugador del Marathón, estuvo en el Nacional y saludó al futbolista panameño Jorge Serrano.
Rubilio Castillo, actualmente sin equipo, también saludó al brasileño Romario Da Silva, quien está de baja en el Motagua por una grave lesión.
Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, lució hermosa en el partido acompañada de su hija. Llegó a apoyar a su hijo Emilio Izaguirre Jr., jugador de Motagua.
Invitado sorpresa: José Francisco Molina, entrenador de la Selección de Honduras, estuvo en el palco del Nacional observando el partido.
Los 11 titulares de Motagua y Marathón posando para el lente de Diario LA PRENSA antes del inicio del partido.
Denis Meléndez se convirtió en la figura del 'Clásico de las Emes' con sus goles y dejando con esta cara a los jugadores del Marathón.
Así celebró Denis Meléndez su primer gol del partido contra el Marathón y además su primer gol del Torneo Apertura 2026.
La alegría de Denis Meléndez tras el golazo del 1-0 contra el Marathón, junto a Clever Portillo y Óscar Padilla Discua.
Los futbolistas del Motagua festejando el primer gol del partido marcado por Denis Meléndez.
Denis Meléndez vivió una gran noche portando el gafete de capitán y se despachó con un doblete.
El mediocampista del Motagua gritó a todo pulmón su segundo gol de la noche contra el Marathón.
La dedicación especial de Denis Meléndez haciendo un corazón con sus manos tras el doblete.
Yeison Mejía y su cara de decepción tras los goles del Motagua que provocaron la derrota de Marathón.
La tristeza de Brian Farioli y Natanael Martínez en la derrota del Marathón contra el Motagua.
El capitán verdolaga Henry Figueroa salió cabizbajo de la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
¿Qué pasó? Así fueron captados los entrenadores Silvio Rudman y Javier López discutiendo durante el partido.