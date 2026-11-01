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¿Qué pasó entre Javier López y Rudman?, burlas a Marathón, visita sorpresa y bellas chicas

Motagua volvió a sonreír a costas del Marathón, madre de hijo de futbolista cautiva y la sexy chica que robó miradas.

¿Qué pasó entre Javier López y Rudman?, burlas a Marathón, visita sorpresa y bellas chicas
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Las imágenes del triunfo del Motagua (2-0) contra el Marathón en el 'Clásico de las Emes' en la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, en el estadio Nacional Chelato Uclés, adornado por bellas chicas y una visita sorpresa. ¿Qué pasó entre Javier López y Silvio Rudman?

 FOTOS: David Romero y Estanlín Irías
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Las bellas chicas que llegaron al estadio Nacional Chelato Uclés bien identificadas con los colores del Motagua.
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Gran gesto de Luis Ortiz. El portero del Motagua le regaló su camiseta a este aficionado motagüense en la previa del partido.
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Este linda chica fue sensación en el estadio Nacional durante el partido Motagua vs Marathón. ¿Quién es?
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tras de las bellezas que robaron miradas en el 'Clásico de las Emes' Motagua vs Marathón.
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Las bellas edecanes siempre se roban cientos de miradas en los estadio del fútbol hondureño.
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La bella chelita edecán que posó para el lente de Diario LA PRENSA.
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El 'Clásico de las Emes' contó con hermosas edecanes que cautivaron a los presentes en el estadio Nacional.
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La sexy chica que robó muchas miradas en el Clásico Motagua vs Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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Aficionadas del Marathón también asistieron al Clásico contra Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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La belleza femenina se adueñó de la capital de Honduras con estas lindas aficionadas del Motagua.
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Diario LA PRENSA captó la llegada de los Revolucionarios, la barra organizada del Motagua al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Los hinchas del Motagua se burlaron de Marathón haciendo alusión a que el Monstruo no logra ganar su copa número 10 de Liga Nacional y otro hincha se puso la camiseta verdolaga con una bandera LGBT.
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Román Rubilio Castillo, máximo goleador en la historia de Motagua y exjugador del Marathón, estuvo en el Nacional y saludó al futbolista panameño Jorge Serrano.
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Rubilio Castillo, actualmente sin equipo, también saludó al brasileño Romario Da Silva, quien está de baja en el Motagua por una grave lesión.
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Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, lució hermosa en el partido acompañada de su hija. Llegó a apoyar a su hijo Emilio Izaguirre Jr., jugador de Motagua.
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Invitado sorpresa: José Francisco Molina, entrenador de la Selección de Honduras, estuvo en el palco del Nacional observando el partido.
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Los 11 titulares de Motagua y Marathón posando para el lente de Diario LA PRENSA antes del inicio del partido.
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Denis Meléndez se convirtió en la figura del 'Clásico de las Emes' con sus goles y dejando con esta cara a los jugadores del Marathón.
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Así celebró Denis Meléndez su primer gol del partido contra el Marathón y además su primer gol del Torneo Apertura 2026.
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La alegría de Denis Meléndez tras el golazo del 1-0 contra el Marathón, junto a Clever Portillo y Óscar Padilla Discua.
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Los futbolistas del Motagua festejando el primer gol del partido marcado por Denis Meléndez.
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Denis Meléndez vivió una gran noche portando el gafete de capitán y se despachó con un doblete.
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El mediocampista del Motagua gritó a todo pulmón su segundo gol de la noche contra el Marathón.
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La dedicación especial de Denis Meléndez haciendo un corazón con sus manos tras el doblete.
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La dedicación especial de Denis Meléndez haciendo un corazón con sus manos tras el doblete.
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Yeison Mejía y su cara de decepción tras los goles del Motagua que provocaron la derrota de Marathón.
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La tristeza de Brian Farioli y Natanael Martínez en la derrota del Marathón contra el Motagua.
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El capitán verdolaga Henry Figueroa salió cabizbajo de la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
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¿Qué pasó? Así fueron captados los entrenadores Silvio Rudman y Javier López discutiendo durante el partido.
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