De Honduras a Europa: Jr. Clark cierra con éxito su primera gira internacional

La respuesta del público fue uno de los elementos que marcó el recorrido. En Ginebra, cientos de hondureños se sumaron a público latino y de otras nacionalidades para acompañarlo; mientras que en España sus presentaciones en Madrid, Valencia, Barcelona, San Sebastián y Girona volvieron a reunir a seguidores que conocían su música aun estando lejos de Honduras. El interés generado durante la gira abrió además nuevas oportunidades y llevó al equipo a extender el viaje para atender otras presentaciones.