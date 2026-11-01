De Honduras a Europa: Jr. Clark cierra con éxito su primera gira internacional

El artista hondureño completó nueve shows entre Suiza, España e Italia, y ahora trabaja en “Desde Siempre”, su próximo EP, mientras mantiene completa su agenda de presentaciones para lo que resta de 2026.
De La Ceiba a los escenarios europeos, JR Clark cerró con éxito su primera gira internacional como solista, después de completar nueve presentaciones entre Suiza, España e Italia, con fechas en Ginebra, Madrid, Valencia, Barcelona, Florencia, San Sebastián y Girona.
La respuesta del público fue uno de los elementos que marcó el recorrido. En Ginebra, cientos de hondureños se sumaron a público latino y de otras nacionalidades para acompañarlo; mientras que en España sus presentaciones en Madrid, Valencia, Barcelona, San Sebastián y Girona volvieron a reunir a seguidores que conocían su música aun estando lejos de Honduras. El interés generado durante la gira abrió además nuevas oportunidades y llevó al equipo a extender el viaje para atender otras presentaciones.
“De verdad no saben lo que significa para mí verlos cantando y disfrutando de mi música lejos de casa. Estamos rompiendo en Europa, gracias a Dios. Esto apenas comienza”, compartió Clark con sus seguidores durante su paso por España, en uno de los mensajes con los que fue documentando la experiencia.
La gira también mostró una nueva etapa alrededor de su proyecto artístico. Clark estuvo acompañado por Anthoni Bodden, quien forma parte de su equipo de manejo y está a cargo de su booking. Durante las fechas europeas, Bodden participó además como DJ, host y animador de los opening de sus presentaciones. Junto al respaldo de MG Entertainment, el artista ha ido consolidando un equipo de trabajo para acompañar sus próximos lanzamientos, presentaciones y proyectos dentro y fuera de Honduras.
Mientras el público espera nueva música, Clark confirmó recientemente que su ausencia de lanzamientos responde precisamente al trabajo que viene realizando en sus próximos proyectos. Su nuevo EP, “Desde Siempre”, estará compuesto por cuatro canciones desarrolladas junto a diferentes productores hondureños. Además, JR Clark ya tiene listo “Back It Up”, su próximo sencillo, una colaboración con Alline Fonseca y Las Catrachas, que forma parte de la nueva música que prepara para los próximos meses.
“Estoy trabajando lo más que puedo en traerles buena música y darlo todo. Gracias por seguir aquí, por su paciencia y por nunca soltarme”, escribió recientemente el artista a sus seguidores. El momento llega además con una agenda de presentaciones completa para lo que resta de 2026, mientras su equipo continúa trabajando en los siguientes pasos de su carrera.
Para Clark, el recorrido europeo representa también una nueva vitrina para el Raspe hondureño, sonido ligado a sus raíces en la costa norte y a buena parte de su historia dentro de la música urbana nacional. Una carrera que comenzó conectando con el público desde la comedia y las redes sociales y que hoy encuentra nuevos escenarios a través de la música.
Luis David Arriola Clark, conocido artísticamente como JR Clark, es cantante y compositor originario de La Ceiba, Honduras. Antes de dedicarse de lleno a la música construyó una comunidad desde la comedia y la creación de contenido, vínculo que ha mantenido a lo largo de su carrera artística.
Canciones como “Uy Ay”, “Señor Oficial”, “El Party Está Full”, “De Esquina en Esquina” y su participación en “Si se deja – Remix” forman parte de un catálogo que suma millones de reproducciones en plataformas digitales. Actualmente trabaja en “Desde Siempre”, su próximo EP, mientras continúa con presentaciones y nuevos proyectos musicales.
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