Periodista relata el terror que vivió en partido de Liga Argentina: "Me dijeron que me iban a matar"

“Yo entiendo la irascibilidad del hincha, entiendo la frustración de los jugadores que, que sienten que las sanciones no son justas, no son correctas, pero me parecía que había que poner un límite porque nada alcanza. O sea, mi sensación, y hablo, voy a hablar desde lo que yo siento, nada alcanza en el fútbol argentino. Es muy difícil, gente, hablar de fútbol, es muy triste eso, es muy difícil. Yo siento que siempre intenté construir mi manera de hacer periodismo desde un lugar cercano, respetuoso, ético, pero nada es suficiente".