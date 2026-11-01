Precio del dólar este domingo 1 de noviembre en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense mantiene su cotización para este domingo 1 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para este período, la tasa de compra se ubica en L26.9107 por dólar, mientras que la tasa de venta alcanza los L27.0453. Estas cotizaciones corresponden a los últimos datos oficiales publicados por el BCH, con vigencia del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026.
En comparación con los valores del jueves 29 de octubre, la compra aumentó L0.0093 y la venta subió L0.0094, según los registros disponibles.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas importadoras y las personas que reciben remesas familiares en dólares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, calculado a partir del promedio ponderado por montos de los precios resultantes de la subasta de divisas. Esta cotización sirve como referencia para las operaciones del mercado cambiario nacional.
La institución actualiza sus estadísticas cambiarias para que ciudadanos y empresas puedan consultar los valores oficiales y seguir los movimientos de la moneda estadounidense frente al lempira.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial yrevisada por el equipo editorial.