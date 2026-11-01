Precio del dólar este domingo 1 de noviembre en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense mantiene su cotización para este domingo 1 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para este período, la tasa de compra se ubica en L26.9107 por dólar, mientras que la tasa de venta alcanza los L27.0453. Estas cotizaciones corresponden a los últimos datos oficiales publicados por el BCH, con vigencia del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026.

En comparación con los valores del jueves 29 de octubre, la compra aumentó L0.0093 y la venta subió L0.0094, según los registros disponibles.