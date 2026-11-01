Lluvia en algunas zonas de Honduras este domingo

San Pedro Sula. Aunque gran parte de Honduras tendrá una mañana con condiciones secas este domingo 1 de noviembre, la posibilidad de lluvias aumentará durante la tarde por la influencia de una vaguada y el ingreso de humedad desde el mar Caribe, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Mario Centeno, pronosticador de turno de la institución, detalló que se espera un aumento de la nubosidad y precipitaciones débiles y dispersas en sectores del norte, oriente, noroccidente y algunas zonas de la región central.

Los acumulados más importantes podrían registrarse en áreas montañosas, donde se concentraría buena parte de las lluvias previstas para la jornada. En el resto del territorio predominarán condiciones mayormente secas, de acuerdo con el reporte meteorológico. Las temperaturas variarán según la región. En Tegucigalpa se esperan 28 grados Celsius como máxima y 18 como mínima, mientras que en la zona central los valores oscilarán entre 18 y 31 grados. Para la región insular se prevé una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 25.

Predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional; no obstante, por la tarde el viento del noreste transportará humedad del mar Caribe, produciendo lluvias y chubascos débiles y dispersas en el oriente y precipitaciones débiles aisladas. https://t.co/8eHQ14TGte — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 31, 2026

En el norte y el oriente del país se alcanzarán máximas de 32 grados Celsius. Las temperaturas mínimas serán de 21 grados en el norte y 18 en el oriente. La región sur tendrá el ambiente más caluroso, con registros que podrían llegar a los 36 grados y descender hasta los 24. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En contraste, el occidente presentará las condiciones más frescas, con una temperatura mínima de 14 grados Celsius y una máxima de 29.