Honduras firma alianza con History para impulsar el turismo

Teguicigalpa. Honduras busca fortalecer su posicionamiento como destino turístico internacional mediante una alianza estratégica entre History Channel y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que impulsará una campaña de promoción para mostrar la riqueza histórica, cultural y natural del país ante las audiencias de América Latina.
La iniciativa, denominada “La H cuenta una historia”, fue desarrollada durante siete meses de trabajo conjunto y contempla la producción de contenidos audiovisuales originales, una docuserie y programación especial enfocada en los principales atractivos turísticos hondureños.
La campaña fue lanzada ayer viernes, 30 de octubre, con la presentación de un adelanto audiovisual o teaser que marcó el inicio de las actividades de promoción internacional.
La estrategia tendrá como protagonistas destinos como Copán, Tegucigalpa y Roatán, y estará estructurada en tres ejes narrativos: Horizontes, Herencia e Historias.
El primero destacará los paisajes, playas, selvas y biodiversidad; el segundo mostrará el legado arqueológico y cultural, especialmente de la civilización maya; mientras que el tercero resaltará las tradiciones, la gastronomía y la calidez de los hondureños.
Como parte de la alianza, History desarrollará una campaña multiplataforma que incluirá contenidos audiovisuales de corta y larga duración, programación temática y acciones promocionales que serán difundidas mediante televisión, YouTube y redes sociales en distintos países de América Latina.
Entre los formatos originales figuran “Destino H” y “Rutas H”, producciones que invitarán a las audiencias a conocer los principales atractivos turísticos y las experiencias que ofrece Honduras. La propuesta también contempla la docuserie “Expedición H”, uno de los proyectos centrales de esta colaboración.
Esta última producción estará dedicada a Copán, considerado uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de la civilización maya.
La docuserie tendrá tres episodios y su rodaje está previsto para noviembre de 2026, con un recorrido por los orígenes de la antigua ciudad, su patrimonio arquitectónico y el legado cultural que permanece en las comunidades de la región.
La producción buscará conectar el pasado con el presente mediante historias que permitan conocer la importancia histórica de Copán y su relación con las poblaciones que actualmente habitan esa zona del occidente hondureño. Asimismo, la alianza incluirá programación especial relacionada con la historia y el legado de la civilización maya.
Daniela Martínez, vicepresidenta ejecutiva de Programación y Ventas Publicitarias de A+E Networks Latin America, expresó el orgullo de History por desarrollar esta iniciativa junto al Instituto Hondureño de Turismo.
También destacó que el proyecto representa una oportunidad para compartir con las audiencias latinoamericanas las riquezas y las historias de Honduras, mediante contenidos que combinan historia, cultura y entretenimiento.
Con esta alianza, el Instituto Hondureño de Turismo e History buscan ampliar la proyección internacional del país, aprovechar las plataformas audiovisuales para atraer la atención de potenciales visitantes y dar a conocer destinos que reúnen patrimonio arqueológico, diversidad natural, tradiciones y experiencias culturales.