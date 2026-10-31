Honduras firma alianza con History para impulsar el turismo

Teguicigalpa. Honduras busca fortalecer su posicionamiento como destino turístico internacional mediante una alianza estratégica entre History Channel y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que impulsará una campaña de promoción para mostrar la riqueza histórica, cultural y natural del país ante las audiencias de América Latina. La iniciativa, denominada “La H cuenta una historia”, fue desarrollada durante siete meses de trabajo conjunto y contempla la producción de contenidos audiovisuales originales, una docuserie y programación especial enfocada en los principales atractivos turísticos hondureños.

La campaña fue lanzada ayer viernes, 30 de octubre, con la presentación de un adelanto audiovisual o teaser que marcó el inicio de las actividades de promoción internacional. La estrategia tendrá como protagonistas destinos como Copán, Tegucigalpa y Roatán, y estará estructurada en tres ejes narrativos: Horizontes, Herencia e Historias. El primero destacará los paisajes, playas, selvas y biodiversidad; el segundo mostrará el legado arqueológico y cultural, especialmente de la civilización maya; mientras que el tercero resaltará las tradiciones, la gastronomía y la calidez de los hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como parte de la alianza, History desarrollará una campaña multiplataforma que incluirá contenidos audiovisuales de corta y larga duración, programación temática y acciones promocionales que serán difundidas mediante televisión, YouTube y redes sociales en distintos países de América Latina.



Entre los formatos originales figuran “Destino H” y “Rutas H”, producciones que invitarán a las audiencias a conocer los principales atractivos turísticos y las experiencias que ofrece Honduras. La propuesta también contempla la docuserie “Expedición H”, uno de los proyectos centrales de esta colaboración.