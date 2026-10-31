Hondureño condenado por asesinato queda bajo custodia de ICE en Estados Unidos

De acuerdo con información divulgada por el ICE, la Institución Correccional del Este, ubicada en Westover, Maryland, entregó a Izaguirre Henríquez a las autoridades migratorias tras finalizar su periodo de reclusión.

Maryland, Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) asumió la custodia del hondureño Rony Izaguirre Henríquez , luego de que fuera liberado de una prisión estatal en Maryland, en cumplimiento de una orden de retención migratoria emitida por esa agencia.

El hondureño fue condenado por los delitos de asesinato en segundo grado y actividad de pandillas que condujo a la muerte de una persona, según los antecedentes proporcionados por la agencia estadounidense.

ICE detalló que Izaguirre Henríquez fue arrestado en 2008 durante un operativo en el que participaron la Oficina de Operaciones contra Fugitivos de esa institución, el equipo SWAT del condado de Fairfax y los Alguaciles Federales.

La detención se ejecutó mediante una orden de arresto pendiente por homicidio. Posteriormente, el proceso judicial concluyó con una condena por asesinato en segundo grado y actividad relacionada con pandillas que derivó en una muerte.

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Según el historial migratorio divulgado por el ICE, el hondureño había ingresado ilegalmente a Estados Unidos tres años antes de su arresto, es decir, en 2005.

Tras su ingreso al territorio estadounidense, fue liberado con un aviso de comparecencia ante un tribunal de inmigración. Sin embargo, posteriormente un juez migratorio ordenó su deportación en ausencia.