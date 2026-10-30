Conectarán San Pedro Sula con Copán Ruinas vía aérea desde diciembre

Según el IHT, la nueva ruta permitirá facilitar el acceso a Copán Ruinas desde Tegucigalpa, Roatán y Guatemala, además de favorecer la conexión de viajeros internacionales a través de San Pedro Sula.

La conexión será operada por CM Airlines y tendrá como destino el aeropuerto de Río Amarillo, Copán, con lo que se ampliarán las opciones de traslado hacia uno de los principales destinos turísticos de Honduras.

San Pedro Sula, Honduras. Una nueva ruta aérea conectará a San Pedro Sula con Copán Ruinas a partir del próximo 4 de diciembre de 2026, anunció este viernes el Instituto Hondureño de Turismo (IHT).

La apertura de esta ruta ocurre en momentos en que Copán Ruinas busca fortalecer su conectividad como destino turístico, debido a su importancia arqueológica, histórica y cultural.

La aerolínea informó que el vuelo saldrá del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, a las 8:30 am los miércoles, viernes y domingos. El regreso desde Río Amarillo será a la 1:30 pm en esos mismos días. Los boletos tendrán un costo desde 199 dólares por persona.

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Andrés Ehrler, ministro de Turismo, informó que el miércoles de esta semana se efectuaron las pruebas preliminares mediante un vuelo experimental. Con este ejercicio se pretende evaluar la aproximación, la carta de navegación, las medidas de seguridad y un nuevo sistema de control de torre satelital para el aeródromo.

"A partir del 4 de diciembre, donde se va a inaugurar precisamente en su primer vuelo desde San Pedro Sula hasta Copán [...] va a salir de San Pedro Sula a las 8:30 y llegar a las nueve de la mañana a Río Amarillo", precisó el ministro Ehrler.

Geovany Sauceda, gerente de Operaciones de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa), agregó que los preparativos para la reactivación incluyeron la señalización horizontal de la pista, la plataforma y la limpieza de toda la franja de la pista.

La construcción del aeródromo de Río Amarillo comenzó en julio de 2014 con una inversión estimada de entre 35 y 40 millones de lempiras sobre un terreno de unas 50 manzanas. Sin embargo, más de diez años después, el proyecto aún espera consolidar la llegada de turistas que justifique la inversión realizada, pese a que mantiene su potencial y continúa despertando interés como apuesta para impulsar el desarrollo turístico de la zona.