Asfura anuncia L65 millones para modernizar sitio arqueológico de Copán

Copán Ruinas, Honduras. Una inversión de 65 millones de lempiras para modernizar el sitio arqueológico de Copán fue anunciada este domingo por el presidente Nasry Asfura, durante la conmemoración de los 1,600 años del asentamiento maya en la zona.
El anuncio se realizó durante una ceremonia desarrollada en el Valle de la Guacamaya Roja, donde el mandatario también participó en la firma de una carta de acuerdo para construir un nuevo Centro de Visitantes con apoyo de la cooperación japonesa.
Asfura señaló que durante los 40 meses restantes de su administración se buscará impulsar acciones para ampliar la proyección internacional de Copán y atraer más visitantes nacionales y extranjeros.
Uno de los proyectos anunciados es el nuevo Centro de Visitantes, que contará con espacios equipados con tecnología para facilitar la atención al público. Entre los cambios previstos se encuentra la posibilidad de adquirir boletos de ingreso de manera electrónica.
El mandatario también anunció la activación del aeropuerto de Río Amarillo y la ejecución de mejoras en las carreteras de acceso a Copán Ruinas, como parte de las medidas planteadas para facilitar la llegada de turistas.
La conectividad es uno de los principales retos para el desarrollo turístico de la zona, particularmente para incrementar el flujo de visitantes internacionales hacia uno de los principales sitios arqueológicos de Honduras.
Durante su intervención, Asfura también destacó el impacto que tiene la actividad turística en la economía de las comunidades cercanas al parque arqueológico, debido a la demanda de servicios, alimentación, transporte, hospedaje y comercio.
“Cuando viene el turista, beneficia a toda la gente que trabaja en los alrededores”, manifestó el mandatario, al referirse al papel de los visitantes en la generación de ingresos para los pobladores de la zona.
Por su parte, Lee Marín, gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), indicó que la inversión para el sitio arqueológico fue gestionada desde Casa Presidencial y resaltó la cooperación de Japón con Honduras en materia de patrimonio.
El funcionario destacó además los 50 años de cooperación japonesa y sostuvo que la inversión en infraestructura patrimonial tiene efectos relacionados con la preservación de la memoria y la identidad cultural del país.
El alcalde de Copán Ruinas, Lisandro Mauricio Arias, también se refirió a las necesidades del municipio y agradeció el respaldo anunciado para proyectos relacionados con servicios básicos e infraestructura.
Las autoridades plantean que las inversiones permitan mejorar las condiciones de atención a los visitantes y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad turística alrededor de Copán, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.