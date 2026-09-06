Asfura anuncia L65 millones para modernizar sitio arqueológico de Copán

Copán Ruinas, Honduras. Una inversión de 65 millones de lempiras para modernizar el sitio arqueológico de Copán fue anunciada este domingo por el presidente Nasry Asfura, durante la conmemoración de los 1,600 años del asentamiento maya en la zona. El anuncio se realizó durante una ceremonia desarrollada en el Valle de la Guacamaya Roja, donde el mandatario también participó en la firma de una carta de acuerdo para construir un nuevo Centro de Visitantes con apoyo de la cooperación japonesa. Asfura señaló que durante los 40 meses restantes de su administración se buscará impulsar acciones para ampliar la proyección internacional de Copán y atraer más visitantes nacionales y extranjeros.

Uno de los proyectos anunciados es el nuevo Centro de Visitantes, que contará con espacios equipados con tecnología para facilitar la atención al público. Entre los cambios previstos se encuentra la posibilidad de adquirir boletos de ingreso de manera electrónica. El mandatario también anunció la activación del aeropuerto de Río Amarillo y la ejecución de mejoras en las carreteras de acceso a Copán Ruinas, como parte de las medidas planteadas para facilitar la llegada de turistas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La conectividad es uno de los principales retos para el desarrollo turístico de la zona, particularmente para incrementar el flujo de visitantes internacionales hacia uno de los principales sitios arqueológicos de Honduras.