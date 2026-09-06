Nasry Asfura conmemora el legado del primer rey de Copán

Copán Ruinas, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inauguró este domingo en Copán Ruinas, uno de los asientos de la civilización maya, la jornada cultural conmemorativa a los 1.600 años de la llegada del primer rey de Copán, K’inich Yax K’uk’ Mo’. “Estoy muy emocionado de poder estar aquí cumpliendo con nuestro deber de impulsar una cultura que ha demostrado al mundo entero que tenían avances de tecnología de cultura, educación, súper avanzados”, dijo el mandatario. Agregó que la civilización maya es parte de la identidad y la cultura de los hondureños, además de ser “una de las mejores cartas de presentación que hoy tenemos ante el mundo”.

“Es la cultura maya, que hace 1.600 años comenzó aquí un camino que dejó una huella extraordinaria en el mundo maya y que aquí en Honduras es la base más importante de su cultura”, subrayó.

Japón financiará nuevo centro de visitantes en Copán

En la ceremonia que se celebró en el Museo Arqueológico Maya, del sitio de Copán Ruinas, autoridades del Gobierno hondureño suscribieron con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, un acuerdo para la construcción del nuevo centro de visitantes en Copán, el más importante sitio arqueológico que tiene el país centroamericano, que en 1980 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asfura agradeció el nuevo aporte cultural de Japón, mientras que el embajador nipón recordó los 90 años de relaciones entre su país y Honduras, y dijo que el nuevo centro de visitantes de Copán Ruinas contará con un sistema moderno que agilizará el ingreso de los turistas y será muy seguro.

“Hoy aquí queda demostrado nuevamente el apoyo que Japón nos está dando para modernizar nuestras instalaciones con el nuevo centro de visitantes”, expresó Asfura. La conmemoración de los 1.600 años de la llegada del primer rey de Copán, de los 16 que tuvo la dinastía de los mayas, se inició con una jornada cívica y cultural en la que, entre otros invitados, participó el antropólogo estadounidense William Fash, de la Universidad de Harvard, quien ha estudiado el mundo maya desde hace unas cinco décadas. Otros reconocidos arqueólogos nacionales y extranjeros se dieron cita en Copán Ruinas para recordar a K’inich Yax K’uk’ Mo’, cuyos restos fueron hallados en este mismo sitio y quien también fue representado por un niño hondureño.

Conmemoración se extenderá hasta 2027

El ministro del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Andrés Ehrler, hizo una “invitación al mundo entero que venga a conocer una de las culturas que aportó más a la identidad, a la comunidad científica y a las matemáticas en toda América”. El alto funcionario destacó las exposiciones que hicieron el viernes y sábado los antropólogos Williams Fash, de la Universidad de Harvard, y Loa Traxler, de la Universidad de Nuevo México, sobre la llegada del primer rey de Copán a Honduras. Fash y Traxler son algunos de los antropólogos que durante décadas han estudiado a los mayas, principalmente en Copán Ruinas. El IHT y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) continuarán celebrando, hasta septiembre de 2027, la conmemoración de los seis siglos de la llegada de uno de los reyes más representativos de los 16 que hubo en Copán. El arqueólogo japonés, Seiichi Nakamura, quien lleva varios años trabajando en Copán Ruinas, indicó a EFE que, según la descripción del Altar Q, que muestra a los 16 reyes que tuvo Copán, “un fundador de la dinastía copaneca que se llama K’inich Yax K’uk’ Mo’, tomó posesión en estos días” (el 5 de septiembre del año 426 de la era cristiana).