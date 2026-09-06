Caen dos peligrosos miembros de la MS-13 con millonario cargamento de droga

Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados durante un allanamiento ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en la colonia La Garroba, en Potrerillos, Cortés, zona norte de Honduras.
Entre los detenidos figura un hombre conocido con el alias de “La Barra”, quien, de acuerdo con información policial, tendría el rango de “Compa” dentro de la estructura criminal y estaría vinculado a labores de distribución y venta de drogas.
El segundo detenido fue identificado con el alias de “Luce”, quien también es señalado por las autoridades como presunto integrante de la MS-13.
La operación fue desarrollada mediante un allanamiento de morada, como parte de las acciones de investigación que realizan las autoridades para combatir las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos en el departamento de Cortés.
Según el reporte policial, “La Barra” sería uno de los encargados de la comercialización y distribución de narcóticos en la zona y también estaría relacionado con actividades de sicariato.
Las autoridades indicaron además que el sospechoso registra antecedentes policiales correspondientes al año 2023 por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de arma.
Durante la inspección del inmueble, los agentes encontraron 940 envoltorios con supuesta cocaína, 780 envoltorios con una sustancia que sería crack y 300 envoltorios con supuesta marihuana.
El cargamento fue valorado preliminarmente por las autoridades en aproximadamente medio millón de lempiras, aunque la sustancia deberá ser sometida a los análisis correspondientes para determinar científicamente su composición.
Además de la presunta droga, los agentes decomisaron un revólver calibre .38, un cargador metálico con ocho cartuchos calibre 5.56 milímetros y 20 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.
Como parte de las evidencias también fueron asegurados dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, que podrían ser sometidos a análisis como parte de las investigaciones para establecer posibles vínculos y actividades relacionadas con los detenidos.
Los dos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder, según el requerimiento policial, por los delitos de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fuego y tenencia de munición de uso prohibido.
Las investigaciones continuarán para determinar la procedencia de las sustancias y las armas decomisadas, así como establecer si existen otros integrantes de la estructura criminal involucrados en la distribución de drogas en Potrerillos y sectores cercanos.