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Caen dos peligrosos miembros de la MS-13 con millonario cargamento de droga

Los detenidos fueron identificados con los alias “La Barra” y "Luce", señalados por las autoridades como presuntos integrante de la MS-13

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 14:44 -
  • Redacción La Prensa
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Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados durante un allanamiento ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en la colonia La Garroba, en Potrerillos, Cortés, zona norte de Honduras.
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Entre los detenidos figura un hombre conocido con el alias de “La Barra”, quien, de acuerdo con información policial, tendría el rango de “Compa” dentro de la estructura criminal y estaría vinculado a labores de distribución y venta de drogas.
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El segundo detenido fue identificado con el alias de “Luce”, quien también es señalado por las autoridades como presunto integrante de la MS-13.
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La operación fue desarrollada mediante un allanamiento de morada, como parte de las acciones de investigación que realizan las autoridades para combatir las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos en el departamento de Cortés.
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Según el reporte policial, “La Barra” sería uno de los encargados de la comercialización y distribución de narcóticos en la zona y también estaría relacionado con actividades de sicariato.
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Las autoridades indicaron además que el sospechoso registra antecedentes policiales correspondientes al año 2023 por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de arma.
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Durante la inspección del inmueble, los agentes encontraron 940 envoltorios con supuesta cocaína, 780 envoltorios con una sustancia que sería crack y 300 envoltorios con supuesta marihuana.
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El cargamento fue valorado preliminarmente por las autoridades en aproximadamente medio millón de lempiras, aunque la sustancia deberá ser sometida a los análisis correspondientes para determinar científicamente su composición.
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Además de la presunta droga, los agentes decomisaron un revólver calibre .38, un cargador metálico con ocho cartuchos calibre 5.56 milímetros y 20 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.
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Como parte de las evidencias también fueron asegurados dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, que podrían ser sometidos a análisis como parte de las investigaciones para establecer posibles vínculos y actividades relacionadas con los detenidos.
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Los dos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder, según el requerimiento policial, por los delitos de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fuego y tenencia de munición de uso prohibido.
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Las investigaciones continuarán para determinar la procedencia de las sustancias y las armas decomisadas, así como establecer si existen otros integrantes de la estructura criminal involucrados en la distribución de drogas en Potrerillos y sectores cercanos.
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