Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este lunes 7 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este lunes 7 de septiembre del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de El Paraíso y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En El Paraíso, el corte está programado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., afectando sectores de Yuscarán, Ojo de Agua, Morocelí, El Suyate, Hoya Grande, La Tolva, el desvío a la Villa de San Francisco y Rancho Quemado, así como zonas aledañas.
Mientras tanto, en San Pedro Sula, la interrupción del servicio se contempla en horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. Las comunidades sampedranas que se verán afectadas son aldea Las Peñitas, San Antonio del Perú, aldea El Gallito, caserío La Neblina, caserío Las Flores, caserío Tomalá, El Remolino y Bañaderos.