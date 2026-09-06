Muere querido influencer mientras entrenaba en un gimnasio

El mundo del fisicoculturismo, el espectáculo y las redes sociales se encuentran de luto tras el inesperado fallecimiento del reconocido entrenador e influencer fitness mexicano Einar Méndez, a los 48 años de edad.
La noticia fue confirmada por la periodista Martha Debayle, de quien Méndez fue entrenador personal de forma intermitente durante 9 años.
A través de una emotiva publicación en redes sociales, la locutora detalló que el atleta perdió la vida de manera repentina durante la tarde del 4 de septiembre mientras realizaba su rutina de entrenamiento en un gimnasio.
"Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar", compartió Martha Debayle.
Einar Méndez fue un famoso preparador físico y fisicoculturista mexicano que logró consolidarse como campeón nacional e internacional en dicha disciplina.
En su faceta como influencer fitness logró destacar bajo el perfil de celebrity trainer y especialista en nutrición, formando una comunidad de más de 43 mil seguidores en Instagram, red social en donde se dedicaba a compartir consejos y rutinas de alimentación y entrenamiento.
A lo largo de su trayectoria, colaboró en diversos proyectos enfocados en la salud y el acondicionamiento físico, tales como el programa Extreme Make Over 2019 y el reto Summer Body de Martha Debayle.
En el ámbito personal, Méndez se caracterizó por ser un hombre enfocado en su familia, pues estuvo casado durante 30 años con su esposa Yan, con quien tuvo tres hijas.
Tras su repentina pérdida, familiares, alumnos y personalidades del medio del espectáculo han rendido homenaje a su memoria con mensajes de cariño y despedida, recordándolo como un “extraordinario entrenador, esposo, padre y amigo”.
Lo cierto es que su fallecimiento ha dejad un gran vacío entre sus seguidores y personas cercanas.