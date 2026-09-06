Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa

Bajo el lema “Honduras nos une”, los centros educativos de prebásica de los Distritos 1, 5 y 10 participan este domingo en los desfiles por los 205 años de independencia de Honduras.
El recorrido comienza en las instalaciones del Instituto de Administración de Empresas (INTAE), desde donde los pequeños avanzan por el bulevar Kennedy.
Alumnos, maestros y padres de familia participan en la jornada cívica y rinden homenaje a la patria con entusiasmo y orgullo.
Los estudiantes lucen sus trajes y atuendos alusivos a Honduras mientras avanzan por las calles de la capital.
Las autoridades educativas y militares presiden el desfile, que reúne a diferentes centros de prebásica de los sectores participantes.
Dos motorizadas de la Policía Nacional encabezan el recorrido para brindar seguridad y acompañamiento a los participantes.
Detrás de los elementos policiales avanzan las autoridades educativas, seguidas por las delegaciones de los centros escolares.
Las bandas de colegios de la colonia Kennedy aportan el acompañamiento musical a la celebración patriótica.
En esta ocasión, las interpretaciones están dedicadas principalmente a canciones del folclore hondureño.
El desfile también cuenta con la presencia de miembros del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña y Cruz Verde.
La Policía Municipal participa en el dispositivo de seguridad y apoyo desplegado durante la actividad.
Los pequeños recorren el bulevar Kennedy en medio de un ambiente marcado por la música, los colores y las expresiones de patriotismo.
El recorrido de los Distritos 1, 5 y 10 está previsto hasta Plaza Miraflores, donde concluye esta jornada de celebración.
La Alcaldía del Distrito Central mantiene cierres temporales en diferentes calles y bulevares debido al desarrollo de los desfiles.
Las autoridades municipales recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y circular con precaución mientras continúan las actividades.
Con sonrisas y entusiasmo, los niños y niñas de prebásica se convierten en protagonistas de esta celebración que conmemora los 205 años de independencia de Honduras.