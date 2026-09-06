  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa

“Honduras nos une” es el lema de los desfiles de prebásica que recorren las calles de Tegucigalpa por los 205 años de independencia

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 09:12 -
  • Agustín Lagos
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
1 de 16
Leer el artículo

Bajo el lema “Honduras nos une”, los centros educativos de prebásica de los Distritos 1, 5 y 10 participan este domingo en los desfiles por los 205 años de independencia de Honduras.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
2 de 16
Leer el artículo

El recorrido comienza en las instalaciones del Instituto de Administración de Empresas (INTAE), desde donde los pequeños avanzan por el bulevar Kennedy.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
3 de 16
Leer el artículo

Alumnos, maestros y padres de familia participan en la jornada cívica y rinden homenaje a la patria con entusiasmo y orgullo.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
4 de 16
Leer el artículo

Los estudiantes lucen sus trajes y atuendos alusivos a Honduras mientras avanzan por las calles de la capital.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
5 de 16
Leer el artículo

Las autoridades educativas y militares presiden el desfile, que reúne a diferentes centros de prebásica de los sectores participantes.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
6 de 16
Leer el artículo

Dos motorizadas de la Policía Nacional encabezan el recorrido para brindar seguridad y acompañamiento a los participantes.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
7 de 16
Leer el artículo

Detrás de los elementos policiales avanzan las autoridades educativas, seguidas por las delegaciones de los centros escolares.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
8 de 16
Leer el artículo

Las bandas de colegios de la colonia Kennedy aportan el acompañamiento musical a la celebración patriótica.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
9 de 16
Leer el artículo

En esta ocasión, las interpretaciones están dedicadas principalmente a canciones del folclore hondureño.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
10 de 16
Leer el artículo

El desfile también cuenta con la presencia de miembros del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña y Cruz Verde.

 Fotos: Agustín Lagos / LA PRENSA
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
11 de 16
Leer el artículo

La Policía Municipal participa en el dispositivo de seguridad y apoyo desplegado durante la actividad.
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
12 de 16
Leer el artículo

Los pequeños recorren el bulevar Kennedy en medio de un ambiente marcado por la música, los colores y las expresiones de patriotismo.
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
13 de 16
Leer el artículo

El recorrido de los Distritos 1, 5 y 10 está previsto hasta Plaza Miraflores, donde concluye esta jornada de celebración.
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
14 de 16
Leer el artículo

La Alcaldía del Distrito Central mantiene cierres temporales en diferentes calles y bulevares debido al desarrollo de los desfiles.
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
15 de 16
Leer el artículo

Las autoridades municipales recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y circular con precaución mientras continúan las actividades.
Así se viven los desfiles de prebásica por los 205 años de independencia en Tegucigalpa
16 de 16
Leer el artículo

Con sonrisas y entusiasmo, los niños y niñas de prebásica se convierten en protagonistas de esta celebración que conmemora los 205 años de independencia de Honduras.
Cargar más fotos