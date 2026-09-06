Con alegría y orgullo, niños de prebásica celebran los 205 años de independencia en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Con sonrisas, música y mucho entusiasmo, niños y niñas de prebásica rindieron homenaje a Honduras este domingo, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de Independencia Patria. Los pequeños protagonistas participaron en los desfiles organizados en distintos sectores de Tegucigalpa, donde llenaron las calles de color y alegría con sus presentaciones. El jardín de niños que abrió los desfiles en el sector de San Felipe fue el centro educativo gubernamental San Vicente de Paúl, del Distrito 14. Vestidos para la ocasión y acompañados por docentes y familiares, los menores demostraron su orgullo por las tradiciones y símbolos que representan a Honduras.

Las actividades cívicas comenzaron desde las 6:00 de la mañana y se desarrollaron en diferentes puntos de la capital, de acuerdo con la programación anunciada por las autoridades. La Alcaldía del Distrito Central informó que varias calles y bulevares permanecen cerrados temporalmente mientras se desarrollan los desfiles, por lo que recomienda a los conductores tomar rutas alternas y circular con precaución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los Distritos 1, 5 y 10, el recorrido se desarrolla desde el sector del bulevar Kennedy y Centroamérica, con salida desde el INTAE, hasta llegar al Parque Las Banderas.

En el Distrito 4, los participantes avanzan desde Laboratorios Francelia hasta el Instituto Nido de Águilas. Mientras tanto, en el Distrito 6, el desfile se desplaza desde el Edificio Rojo hacia el Parque Central.

Los desfiles también se desarrollan en los Distritos 7, 8 y 9, con recorridos que incluyen sectores como la colonia Torocagua, Mall Premier, el bulevar del Norte y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Asimismo, las actividades avanzan en los Distritos 11, 13, 14 y 15, con rutas que atraviesan diferentes puntos de la capital y reúnen a niños, docentes y familias.