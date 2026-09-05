Locura del Marathón, hermanas cautivan, futbolista al hospital y pesadilla del Estrella Roja

El Club Deportivo Marathón sigue ganando, gustando y goleando. Esta vez, el conjunto verdolaga no tuvo piedad y pasó por encima de Estrella Roja, al que derrotó con un contundente 5-0 en el Estadio Morazán, en duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.