Locura del Marathón, hermanas cautivan, futbolista al hospital y pesadilla del Estrella Roja

Mira las imágenes más curiosas de la paliza escandalosa del Marathón ante Estrella Roja por la jornada 6...
El Club Deportivo Marathón sigue ganando, gustando y goleando. Esta vez, el conjunto verdolaga no tuvo piedad y pasó por encima de Estrella Roja, al que derrotó con un contundente 5-0 en el Estadio Morazán, en duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El presidente Daniel Otero del Marathón no falla en los partidos del verde y se hizo presente desde muy temprano al estadio Morazán de San Pedro Sula.
Estrella Roja tuvo apoyo de algunos aficionados que hicieron el viaje de Danlí a San Pedro Sula.
Dos bellas aficionadas del Estrella Roja posaron para el lente de Diario LA PRENSA.
Una de las lindas chicas instaladas en el sector de silla del estadio Morazán de San Pedro Sula con motivo del Marathón vs Estrella Roja.
Los aficionados del Estrella Roja hicieron el enorme esfuerzo de acompañar a su equipo.
Marathón se caracteriza por contar con lindas aficionadas. Una de las seguidoras es Vanessa Madrid, quien llegó al Estadio Morazán para alentar al club de sus amores durante el duelo ante Estrella Roja.
Madre e hija posando para nuestro lente previo al inicio del partido.
Una linda niña que llegó bien identificada con la camiseta del Marathón.
Las hermanas Bautistas engalanaron el Estadio Morazán durante el duelo entre Marathón y Estrella Roja. Ambas estuvieron presentes como edecanes y su belleza no pasó desapercibida entre los aficionados que disfrutaron del espectáculo deportivo.
Las hermanas Bautista se tomaron su respectiva fotografía antes del inicio del juego.
Se guardó un minuto de silencio en memoria de Joel Sandoval, exárbitro hondureño que falleció tras arda lucha contra el cáncer.
Estrella Roja perdió por primera vez ante un equipo grande en esta temporada. Vivió una pesadilla en el estadio Morazán tras encajar una manita.
Cristian Cálix sufrió una dura lesión en el inicio del partido. Se fue trasladado en ambulancia hasta un hospital de San Pedro Sula.
Messiniti fue una de las figuras de la noche tras marcar un doblete en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Golazo tras jugada individual del Marathón que terminó en gol de Messiniti. Farioli asistió de tazo a Carlos Argueta y éste le cedió el pase a Messniti que la mandó a guardar, una autética obra de arte.
El festejo de Messiniti junto a su compañero y amigo Farioli.
Javier Arriaga se hizo presente en el marcador con el tercero de los goles en la recta final del primer tiempo.
Isaac Castillo ingresó en el segundo tiempo y se hizo presente con dos anotaciones.
Jugadores del Marathón celebrando la manita recetada al Estrella Roja.