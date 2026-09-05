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Otra vez se lesiona con Motagua, reunión de Molina y chica misteriosa enamora

Jugador de Motagua vuelve a encender las alarmas, José Francisco Molina presente, reunión con seleccionado y la chica que robó suspiros en Comayagua.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 18:31 -
  • Redacción La Prensa
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Motagua se estrelló ante el Club Atlético Independiente y no pasó del empate sin goles en el Carlos Miranda. Te mostramos las mejores imágenes del partido.

 Fotos OPSA: Marvin Salgado y Erick Castillo.
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El Estadio Carlos Miranda de Comayagua nuevamente se lució y fue el escenario para el nuevo cotejo de la Liga Nacional de Honduras.
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Los aficionados de Motagua le dieron un gran recibimiento al equipo en su arribo a Comayagua.
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Los jugadores del Ciclón Azul también arribaron con el mejor de los ánimos a los fanáticos de su equipo.
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¡Linda! Ella se fue bien acompañada al recinto para ver a su amado equipo en el Carlos Miranda.
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Las aficionadas de Independiente no se quedaron atrás y se hicieron presentes en el recinto.
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Así posaron estas hermosas aficionadas de las "Panteras Negras" antes de ingresar al Estadio Carlos Miranda.
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Esta aficionada aprovechó para llevarse su "Pantera Negra" al partido ante Motagua. Se vivió un lindo ambiente en el Carlos Miranda.
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Ella fue otra de las que cautivó en la previa y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
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Ellos también posaron para la LENTE DE OPSA. Los aficionados de Motagua no fallaron en el Carlos Miranda.
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Asimismo, los aficionados de Motagua llevaron su fiesta en los alrededores del recinto de Comayagua.
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¡Qué ternurita! Esta linda aficionada estuvo bien acompañada en la previa y posó con una bella bebé.
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¡Colorido ambiente! Así se vivió la previa del Independiente vs Motagua antes del arranque del partido en Comayagua.
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¿Quién es? Esta misteriosa chica cautivó y robó miradas antes de ingresar al Carlos Miranda para ver al Independiente.
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El primer tiempo estuvo cargado de muchas emociones y, pese a que ambos equipos lo intentaron, no pudieron romper el empate en el Carlos Miranda.
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Durante el descanso, el entrenador español José Francisco Molina fue captado en las graderías del recinto.
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Ahí aprovechó para compartir con algunos de los aficionados presentes. El estratega se hizo presente a un nuevo cotejo de la Liga Nacional a menos de tres semanas para el debut de la Selección de Honduras en la Nations League de Concacaf.
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Ahí, aprovechó para conversar con el seleccionado catracho, Luis Fernando Vega.
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El futbolista del Motagua se encontraba en las gradas ya que viene saliendo de una lesión y durante el entretiempo, los españoles se acercaron al futbolista para sostener una charla.
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Para la segunda parte, las cosas no cambiaron y el marcador no se movió. Independiente frustró al Motagua y empataron 0-0 en Comayagua.
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En esa segunda etapa, el ítalo-hondureño Valerio Marinacci encendió las alarmas nuevamente tras sufrir molestias y salir de cambio.
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El defensor no ha podido completar 90 minutos desde su llegada y Motagua deberá trabajar más en su físico.
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Finalmente, Motagua tropezó en la jornada 6 y se coloca en la quinta plaza con 10 unidades. Por su parte, el Independiente se mantiene en la octava posición con 6 unidades.
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La reacción de Motagua tras no pasar del empate sin goles ante el Independiente de Siguatepeque.
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Ahora, el equipo de Javier López pone la mirada en el duelo por los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Alianza el próximo miércoles 9 de septiembre.
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