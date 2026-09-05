Otra vez se lesiona con Motagua, reunión de Molina y chica misteriosa enamora

Motagua se estrelló ante el Club Atlético Independiente y no pasó del empate sin goles en el Carlos Miranda. Te mostramos las mejores imágenes del partido.
El Estadio Carlos Miranda de Comayagua nuevamente se lució y fue el escenario para el nuevo cotejo de la Liga Nacional de Honduras.
Los aficionados de Motagua le dieron un gran recibimiento al equipo en su arribo a Comayagua.
Los jugadores del Ciclón Azul también arribaron con el mejor de los ánimos a los fanáticos de su equipo.
¡Linda! Ella se fue bien acompañada al recinto para ver a su amado equipo en el Carlos Miranda.
Las aficionadas de Independiente no se quedaron atrás y se hicieron presentes en el recinto.
Así posaron estas hermosas aficionadas de las "Panteras Negras" antes de ingresar al Estadio Carlos Miranda.
Esta aficionada aprovechó para llevarse su "Pantera Negra" al partido ante Motagua. Se vivió un lindo ambiente en el Carlos Miranda.
Ella fue otra de las que cautivó en la previa y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
Ellos también posaron para la LENTE DE OPSA. Los aficionados de Motagua no fallaron en el Carlos Miranda.
Asimismo, los aficionados de Motagua llevaron su fiesta en los alrededores del recinto de Comayagua.
¡Qué ternurita! Esta linda aficionada estuvo bien acompañada en la previa y posó con una bella bebé.
¡Colorido ambiente! Así se vivió la previa del Independiente vs Motagua antes del arranque del partido en Comayagua.
¿Quién es? Esta misteriosa chica cautivó y robó miradas antes de ingresar al Carlos Miranda para ver al Independiente.
El primer tiempo estuvo cargado de muchas emociones y, pese a que ambos equipos lo intentaron, no pudieron romper el empate en el Carlos Miranda.
Durante el descanso, el entrenador español José Francisco Molina fue captado en las graderías del recinto.
Ahí aprovechó para compartir con algunos de los aficionados presentes. El estratega se hizo presente a un nuevo cotejo de la Liga Nacional a menos de tres semanas para el debut de la Selección de Honduras en la Nations League de Concacaf.
Ahí, aprovechó para conversar con el seleccionado catracho, Luis Fernando Vega.
El futbolista del Motagua se encontraba en las gradas ya que viene saliendo de una lesión y durante el entretiempo, los españoles se acercaron al futbolista para sostener una charla.
Para la segunda parte, las cosas no cambiaron y el marcador no se movió. Independiente frustró al Motagua y empataron 0-0 en Comayagua.
En esa segunda etapa, el ítalo-hondureño Valerio Marinacci encendió las alarmas nuevamente tras sufrir molestias y salir de cambio.
El defensor no ha podido completar 90 minutos desde su llegada y Motagua deberá trabajar más en su físico.
Finalmente, Motagua tropezó en la jornada 6 y se coloca en la quinta plaza con 10 unidades. Por su parte, el Independiente se mantiene en la octava posición con 6 unidades.
La reacción de Motagua tras no pasar del empate sin goles ante el Independiente de Siguatepeque.
Ahora, el equipo de Javier López pone la mirada en el duelo por los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Alianza el próximo miércoles 9 de septiembre.