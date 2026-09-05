Búsqueda de Alondra Rubio terminó en tragedia, un mes después de desaparecer

La búsqueda de Alondra Rubio Menez, de 30 años, terminó en tragedia luego de que su cuerpo fuera localizado en un canal de aguas residuales de San Mateo Atenco, casi un mes después de que fuera vista por última vez en San Juan Tilapa, Toluca.
Alondra desapareció el pasado 2 de agosto, cuando sus familiares perdieron contacto con ella. Desde entonces, su desaparición fue reportada ante las autoridades y sus seres queridos mantuvieron la búsqueda para conocer su paradero.
El cuerpo de una mujer fue encontrado el 27 de agosto en un cauce ubicado en el Barrio de La Concepción, en el municipio de San Mateo Atenco. Sin embargo, tuvieron que pasar varios días para confirmar su identidad.
Fue hasta este viernes 4 de septiembre cuando las autoridades confirmaron que los restos correspondían a Alondra Rubio Menez.
La noticia causó consternación entre sus familiares y personas cercanas, que durante semanas esperaron encontrarla con vida.
Hasta el momento no se han establecido públicamente las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer cómo llegó Alondra hasta el canal y determinar las responsabilidades correspondientes.
La desaparición y posterior localización sin vida de Alondra ocurre en un contexto de preocupación por el número de personas cuyo paradero se desconoce en México. Según los datos incluidos en el reporte, hasta marzo de 2026 había 132,534 personas desaparecidas reconocidas oficialmente.
De esa cifra, 29,027 corresponden a mujeres y niñas. El Estado de México concentra uno de los mayores números de mujeres desaparecidas del país, con más de 5,000 casos, de acuerdo con los datos citados en el material.
La problemática también ha generado cuestionamientos sobre la atención que reciben las familias. El Centro Prodh ha señalado los obstáculos que enfrentan quienes buscan denunciar la desaparición de un familiar. “Reconocer que únicamente hay 3,869 carpetas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar”, señaló el organismo, según el material difundido.