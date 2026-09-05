Búsqueda de Alondra Rubio terminó en tragedia, un mes después de desaparecer

La problemática también ha generado cuestionamientos sobre la atención que reciben las familias. El Centro Prodh ha señalado los obstáculos que enfrentan quienes buscan denunciar la desaparición de un familiar. “Reconocer que únicamente hay 3,869 carpetas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar”, señaló el organismo, según el material difundido.