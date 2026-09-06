Presentan en Francia casos de aneurismas tratados en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras. Dos casos complejos de aneurismas cerebrales atendidos en el hospital Mario Rivas fueron presentados esta semana ante especialistas internacionales durante un congreso de neurointervención en Marsella, Francia, como parte de los avances que el centro asistencial ha registrado desde que incorporó el servicio. Las pacientes, que llegaron al hospital con hemorragias cerebrales graves, provocadas por aneurismas que presentaban dificultades particulares, evolucionaron favorablemente pese a que las intervenciones fueron realizadas con recursos limitados. Fue precisamente la complejidad de los casos, las condiciones en que fueron abordados y los resultados obtenidos, los que llevaron al doctor Javier Lagos Servellón, neurólogo endovascular del Mario Rivas, a exponerlos durante el congreso de la Sociedad Europea de Terapia Neurológica Mínimamente Invasiva (ESMINT) 2026.

En entrevista con LA PRENSA, el especialista compartió que, desde que el hospital comenzó a ofrecer terapia endovascular neurológica en abril de 2025, el servicio ha realizado 115 intervenciones, principalmente en pacientes con enfermedades cerebrovasculares que requerían una respuesta rápida para reducir el riesgo de muerte o de secuelas permanentes. Uno de los casos expuestos en Francia fue el de un aneurisma muy pequeño que provocó un sangrado importante y cuya forma, similar a la de un chocolate Kiss, hacía que fuera particularmente difícil canularlo y colocar los dispositivos necesarios para cerrarlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El equipo, explicó Lagos, tuvo que colocar primero un stent (una pequeña malla) en el aneurisma, que sirvió como soporte o “andamio”, para luego introducir un coil (un dispositivo en espiral) en uno de sus extremos y así detener el sangrado.

El segundo caso era aún más complejo. Detalló que se trata de uno de los tipos de aneurisma más difíciles de abordar para un endovascular, ya que de él nacían dos arterias sanas y, al intentar cerrarlo, existía el riesgo de bloquear también el paso de sangre hacia el cerebro. Comentó que para tratarlo existen varias técnicas, pero en su mayoría requieren dispositivos muy costosos, por lo que el equipo optó por una alternativa más simple, que ya no es tan utilizada, pero que es efectiva y podía realizarse con los recursos que disponía el hospital. El abordaje cobró especial importancia porque fue realizado en un entorno con recursos limitados, tanto por la falta de dispositivos más avanzados como por el alcance del brazo en C con el que trabaja actualmente la sala de hemodinamia del hospital Mario Rivas.

Ambas pacientes fueron dadas de alta pocos días después. Lagos destacó que estos resultados son también producto del trabajo conjunto con enfermería, anestesiólogos, personal de radiología, neurocirugía, medicina interna y cuidados intensivos, cuyo apoyo es clave para sacar adelante estos procedimientos pese a las limitantes. Una de ellas que la sala de hemodinamia trabaja con un brazo en C que solo permite obtener imágenes en 2D, por lo que el equipo debe apoyarse en estudios de tomografía para reconstruir previamente los vasos sanguíneos y planificar el procedimiento con mayor precisión. A eso se suma el costo de los materiales de neurointervención. Parte de los insumos con los que se ha logrado atender a los pacientes que llegan al Mario Rivas ha sido obtenida mediante el apoyo de la organización Operation Starfish, además de otras gestiones realizadas por la dirección del centro asistencial.