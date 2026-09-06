Valencia vs Barcelona, EN VIVO hoy: hora y dónde ver por LaLiga

Valencia, España.

Valencia y Barcelona se enfrentan esta mañana en Mestalla en la cuarta jornada de LaLiga, en un duelo marcado por el contraste entre dos realidades muy diferentes.

ANULADO: Fermín asiste a Yamal y con un zurdazo pone el 2-0 en apenas 9 minutos en Mestalla, pero el VAR anula el gol.

GOLAZOOOOOOO: Yamal hace una obra de arte y pone el 1-0 a los 6 minutos.

PRIMER TIEMPO: Ya se juegan los primeros 45 minutos del Valencia contra el Barcelona.

MINUTO A MINUTO: Buenos días, bienvenidos al minuto a minuto del Valencia contra el Barcelona.

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Alineaciones confirmadas para el Valencia vs Barcelona

Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon y Raphinha.

Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez, Otorbi, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic y Danjuma.