Independiente vs Motagua, EN VIVO hoy: sorpresa con la transmisión

Comayagua, Honduras.

El Estadio Carlos Miranda de Comayagua nuevamente se viste de gala y este sábado 05 de septiembre acogerá el duelo entre el Club Atlético Independiente y el Motagua en el tercer juego correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2026.

Sigue el minuto a minuto del Independiente vs Motagua

PARTIDO // Independiente vs Motagua

EL 11 TITULAR DE INDEPENDIENTE: 1- Miguel Rodríguez; 3- Adrián Rodríguez, 7- Noé Enamorado, 14- Ángel Fiallos, 15- Érick Arias; 17- Sendel Cruz, 18- Franklin Yánez, 21- Gerson Cabrera, 27- Sebastián Espinoza, 28- Diego Llorente; 30- César Romero.

- Ambas plantillas ya se instalaron en el Estadio Carlos Miranda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¡Bienvenidos! Independiente y Motagua inician con la jornada sabatina correspondiente a la sexta fecha del Apertura 2026.

--- LA PREVIA -- Los nuevos inquilinos de la Liga Nacional de Honduras quieren regresar a la senda del triunfo, pero para ello, deberán dejar en el camino al actual campeón. Las "Panteras Negras" han dado la batalla en sus primeros duelos en Primera División, pero en la pasada fecha sufrió su segunda derrota. El Independiente comenzó su andadura en la máxima categoría del fútbol hondureño con la caída por la mínima ante el Marathón en el Morazán. Sin embargo, en las siguientes fechas recompuso su camino y venció al Choloma (2-1), empató con Real España (1-1) en San Pedro Sula e igualó con el Génesis FC (1-1) en el Suazo Córdova.

En su último compromiso, las "Panteras Negras" sufrieron su segunda derrota tras caer ante el Platense (2-1). Enfrente tendrán a un duro rival: el Motagua de Javier López: los Azules vienen con la moral en alto tras vencer en la pasada fecha al Olancho FC (2-1) en el Nacional. El Ciclón Azul está recomponiendo su camino en el Apertura 2026 para seguir escalando en la tabla de posiciones. Se estrenaron con goleada ante Juticalpa (0-3), luego cayeron sorpresivamente en casa ante Estrella Roja (0-2), perdieron ante Olimpia (3-1) y golearon Motagua se ubica en el cuarto puesto con 9 unidades y puede escalar para meter presión en la cima, donde es líder el Olimpia con 14 puntos. Por su parte, el Club Atlético Independiente es octavo con sus 5 unidades.

Hora y dónde ver el Independiente vs Motagua