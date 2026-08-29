Motagua vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras,

El Estadio Nacional vuelve a escena este sábado por la noche para albergar un atractivo duelo de la Liga Nacional. Motagua recibe al Olancho FC en un compromiso que promete emociones como parte de la jornada 5 del torneo Apertura 2026.

Sigue las mejores acciones del Motagua vs Olancho FC

PRIMER TIEMPO: Motagua 0-1 Olancho FC

MINUTO 6 -- ¡GOOOOOOOL DEL OLANCHO FC! Los Potros aprovechan el error en la defensa y aparece Jerry Bengtson para cerrar el centro y colocar el 0-1 de la noche.

¡COMIENZA! Motagua y Olancho FC miden sus fuerzas esta noche y ya se enfrentan en la jornada 5.

EL 11 TITULAR DEL MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, Pablo Cacho, 36- Valerio Marinacci, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 10- Rodrigo Gómez, 23- Alejandro Reyes; 27- Jeffryn Macías, 9- Jonathan Moya y 30- Jeffry Mirada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

EL 11 TITULAR DEL OLANCHO: 1- Denovan Torres; 2- Óscar Almendarez, 23- Geisson Perea, 33- Nelson Muñoz, 5- Deyron Martínez, 6- Ángel Velásquez; 23- Ángel Delgado, 7- Diego Rodríguez, 30- Marlon Ramírez; 27- Jerry Bengtson y 20- Aaron Cabrera.

¡Bienvenidos! El Motagua y el Olancho FC se enfrentan esta noche en el Nacional en el cierre de la jornada sabatina.

-- LA PREVIA -- El Ciclón Azul vuelve al césped capitalino motivados tras una semana redonda a nivel continental y local. El equipo comandado por Javier López viene de sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2026 al empatar frente al Municipal en Guatemala. En cuanto al torneo local, el campeón hondureño goleó por 4-1 a los Lobos UPNFM y llega conla moral en alto en busca de afianzarse ante su afición. De lograr los tres puntos bajarán en la tabla a su rival de turno.

Por su parte, el Olancho FC se presenta en Tegucigalpa listos para amargar la fiesta local. Los Potros marchan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos, luego de su empate 1-1 en la fecha pasada. Una victoria como visitantes les daría un impulso en sus aspiraciones de pelear la cima. El contexto en la tabla añade una dosis extra de tensión a este enfrentamiento. Motagua se ubica actualmente en la séptima casilla con 6 unidades, pero cuenta con la oportunidad directa de rebasar a su rival de turno si logra hacer valer la localía. La distancia entre ambos es de apenas dos puntos, por lo que una victoria de cualquiera de los dos lados modificará la zona de clasificación.

Hora y dónde ver el Motagua vs Olancho FC