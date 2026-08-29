Julián Álvarez y su respuesta final al Arsenal: el Barcelona ya lo sabe

El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los grandes focos de atención del mercado europeo y ahora aparece una nueva pieza que puede cambiar por completo el escenario.
El delantero argentino habría tomado una decisión respecto al interés del Arsenal.
Arsenal ha convertido al delantero argentino en uno de sus grandes objetivos para reforzar su ataque y estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para convencerle de fichar.
El interés del equipo dirigido por Mikel Arteta se ha intensificado durante los últimos días, en medio de la complicada situación que atraviesa Álvarez en el Atlético.
El club español estaría dispuesto a negociar una salida siempre que se cumplan sus exigencias económicas, mientras que el Arsenal aparece como uno de los pocos equipos con capacidad financiera para afrontar una operación de semejante magnitud.
El Atlético de Madrid ha situado el precio del delantero alrededor de los 150 millones de euros, una cifra que refleja la importancia que tiene Álvarez dentro del proyecto rojiblanco
El Arsenal ha mostrado disposición para acercarse a esa cantidad y, según diferentes reportes, incluso llegó a presentar una propuesta que habría satisfecho las pretensiones económicas del conjunto madrileño.
De acuerdo con las últimas informaciones procedentes de Inglaterra y España, Álvarez habría comunicado que no está interesado en fichar por el Arsenal, pese a que el conjunto dirigido por Mikel Arteta se encuentra dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para sacarlo del Atlético de Madrid.
Según la información difundida por David Ornstein y recogida por medios ingleses y españoles, Julián Álvarez habría transmitido directamente que no desea incorporarse al Arsenal.
La noticia supone un golpe para los planes de Arteta, ya que el técnico español había aparecido como uno de los principales interesados en convencer al delantero de dar el salto a la Premier League.
“No da señales de querer fichar. Ha hablado con Arteta y le ha dicho que no quiere venir. No quiere decir que no vaya a suceder, pero no se está concretando nada. Hay pocas posibilidades”, afirma la prensa inglesa.
El propio Arteta evitó confirmar públicamente cualquier negociación por Álvarez y se mostró reservado cuando fue consultado sobre el futbolista. El entrenador aseguró que no acostumbra hablar de jugadores que pertenecen a otros clubes y tampoco quiso confirmar si había mantenido conversaciones con el argentino.
Sin embargo, las informaciones más recientes apuntan a que el jugador ya habría dado su respuesta.
Álvarez ha sido vinculado insistentemente con el Barcelona y, según distintos reportes, esa sería su opción preferida. El delantero habría expresado durante el Mundial su deseo de cumplir un sueño relacionado con su futuro, aunque el Atlético se ha mostrado completamente inflexible ante la posibilidad de venderlo al conjunto azulgrana.
Álvarez llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del proyecto. Desde entonces ha acumulado 49 goles y 17 asistencias en 107 partidos con el conjunto madrileño, cifras que explican por qué el club considera que su salida debe producirse únicamente bajo unas condiciones económicas muy favorables.
El Arsenal tiene el dinero y estaría dispuesto a pagar lo que exige el club español, pero el delantero habría dado una respuesta negativa a la posibilidad de trasladarse a Londres.