Larissa Riquelme revela supuesto secreto que la une con Messi: "No creo que pueda"

Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez no por una noticia relacionada con el fútbol.
Larissa Riquelme ha destapado algo que nadie esperaba de Lionel Messi y más teniendo una pareja tan estable como Antonela Rocuzzo. Esto fue lo que contó la modelo paraguaya.
El nombre de Lionel Messi suele ser titular por sus récords e hitos en el fútbol mundial. Sin embargo, en varias ocasiones, el astro argentino ha quedado en medio de rumores sobre su vida personal que involucran a bellezas guaraníes.
La modelo paraguaya Larissa Riquelme, conocida mundialmente como la “Novia del Mundial”, sorprendió durante una reciente entrevista al hablar sobre un supuesto acercamiento que habría tenido con el astro argentino hace varios años.
A lo largo de los años, distintas mujeres del espectáculo paraguayo expresaron haber captado la atención del jugador. Entre ellas se destacan la estudiante de periodismo Milena Foradaca Barrios, una fotógrafa profesional e incluso la recordada “Novia del Mundial”, Larissa Riquelme.
La confesión más reciente vino justamente de Larissa Riquelme durante su participación en el programa “Campo de Minas”, conducido por la periodista Mina Feliciángeli. En la entrevista, la modelo dejó a todos sorprendidos al referirse a un episodio del pasado.
Durante el programa, la conductora le preguntó a la modelo si prefería ser la portada de una revista internacional o entrevistar al histórico delantero rosarino. Ante la pregunta, la respuesta de Riquelme fue contundente.
La exmodelo paraguaya fue sincera y manifestó: “Con Messi no creo que pueda, por un antecedente que tengo, pero sí me encantaría”. Sus palabras despertaron de inmediato la curiosidad de la presentadora.
La periodista quiso conocer más detalles sobre ese misterioso antecedente y le pidió que explicara qué había ocurrido. Fue entonces cuando Riquelme aseguró que años atrás habría existido un acercamiento entre ambos.
Al ser consultada sobre cuál era exactamente ese antecedente que le impediría hacer la nota, la modelo no dudó en dar detalles. Afirmó con naturalidad que “hubo ahí un ping pong con él” y agregó inmediatamente: “hubo ahí unas cosillas, hace muchos años”.
Interesada en profundizar el tema, la periodista le repreguntó si el crack de la selección argentina había intentado un acercamiento directo con ella. Frente a esto, Larissa reafirmó el hecho respondiendo: “Él intentó acercarse hace muchos años”.
Riquelme respondió afirmativamente y señaló que el supuesto contacto con Messi se habría producido cuando ella atravesaba uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera.
“Sí, acercarse, hace muchos años. Hubiera sido una Antonella en Paraguay”, dijo Riquelme, en tono de broma, haciendo referencia a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la forma en la que, según el relato de Riquelme, se habría producido el supuesto acercamiento. Ante la pregunta de la conductora sobre si Messi intentó seducirla directamente, la paraguaya explicó que habría sido mediante una tercera persona.
“Sí, a través de otra persona”, afirmó la bella Riquelme.
Riquelme también explicó que aquella situación habría ocurrido muchos años atrás, durante una época en la que su popularidad se encontraba en pleno auge y recibía numerosas propuestas y contactos de personas interesadas en conocerla.
Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y diferentes medios de Paraguay y otros países de Latinoamérica retomaron sus palabras.
El tema llamó especialmente la atención por tratarse de Lionel Messi, una de las figuras deportivas más reconocidas del mundo y quien mantiene desde hace años una relación con Antonela Roccuzzo.
Tras esas declaraciones, en las redes sociales han lanzado duros comentarios sobre Larissa Riquelme ya que muchos señalan que no le creen.
La declaración reciente también recordó una polémica protagonizada por Riquelme en 2013, cuando la modelo aseguró durante un programa de televisión chileno que Messi le había ofrecido dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.
En aquella oportunidad, sus declaraciones provocaron una enorme repercusión internacional y fueron recogidas por numerosos medios. Riquelme identificó a Messi cuando fue consultada directamente sobre quién habría realizado la supuesta propuesta.
Más de una década después, la paraguaya volvió a mencionar al futbolista argentino, aunque esta vez lo hizo al hablar de un supuesto intento de acercamiento ocurrido años atrás y sin entrar en detalles específicos sobre cuándo, dónde o quién habría servido como intermediario.