Jeaustin Campos destapa razón de su renuncia al Real España: desgarradoras palabras

“Un saludo a todos. Queremos comunicarles que el día de hoy, como cuerpo técnico, hemos decidido finalizar nuestra relación laboral con el Club Real España. Ha sido difícil por el cariño, el respeto y la admiración que le tenemos a la institución, a los jugadores, con una mención especial por su compromiso y entrega, así como a los demás compañeros que integran el equipo”, comenzó diciendo Jeaustin Campos.