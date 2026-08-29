Jeaustin Campos destapa razón de su renuncia al Real España: desgarradoras palabras

Real España se quedó oficialmente sin entrenador. Jeaustin Campos ya es historia en la institución aurinegra luego de presentar su renuncia y despedirse de manera emotiva del club a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.
La salida del técnico costarricense se produce en un momento delicado para el conjunto sampedrano, que atraviesa una complicada situación financiera y vive días de incertidumbre por los problemas económicos que han afectado el normal funcionamiento de la institución.
Jeaustin Campos y su asistente técnico, Hugo Viegas, presentaron su dimisión con efecto inmediato, poniendo fin a un ciclo que se extendió durante dos años y medio.
La decisión llega apenas en el inicio del torneo Apertura 2026, lo que obliga a la directiva aurinegra a buscar rápidamente un nuevo cuerpo técnico para continuar el proyecto deportivo.
Uno de los principales motivos que llevaron a Jeaustin Campos a tomar la determinación de abandonar el club fue la situación económica que afecta al Real España.
. De acuerdo con la información conocida, el cuerpo técnico acumulaba aproximadamente tres meses de atrasos salariales, una situación que terminó por convertirse en el principal detonante para la ruptura de la relación laboral.
El panorama dentro de la institución se volvió aún más complicado en los últimos días, cuando los entrenamientos del equipo se vieron afectados debido a que fisioterapeutas y utileros tampoco se presentaron a sus labores por la falta de pagos. La crisis terminó golpeando directamente la planificación deportiva y elevando la tensión dentro del club.
A pesar de los problemas, Jeaustin Campos aseguró que intentó mantenerse al frente del equipo con profesionalismo y honestidad hasta donde las circunstancias se lo permitieron. Sin embargo, finalmente tomó la decisión de poner punto final a su etapa al frente de uno de los clubes más importantes del fútbol hondureño.
El entrenador costarricense utilizó sus plataformas digitales para comunicar su salida y explicar las razones que lo llevaron a presentar la renuncia. En su mensaje, Campos también dedicó palabras especiales a los futbolistas, trabajadores, directivos y aficionados aurinegros.
“Un saludo a todos. Queremos comunicarles que el día de hoy, como cuerpo técnico, hemos decidido finalizar nuestra relación laboral con el Club Real España. Ha sido difícil por el cariño, el respeto y la admiración que le tenemos a la institución, a los jugadores, con una mención especial por su compromiso y entrega, así como a los demás compañeros que integran el equipo”, comenzó diciendo Jeaustin Campos.
El estratega costarricense destacó especialmente la actitud de los futbolistas durante el tiempo que estuvo al frente del club, además de reconocer el respaldo que recibió por parte de la afición aurinegra.
“Nuestro eterno agradecimiento también para esa gran afición que nos apoyó en todo este trayecto, por lo cual estamos más que agradecidos con todos ellos”.
Campos también dejó claro que los problemas relacionados con los atrasos salariales estuvieron presentes durante los últimos meses de su gestión y que intentó continuar trabajando a pesar de las dificultades.
“Intentamos seguir trabajando con profesionalismo y honestidad a pesar de los atrasos salariales de tres meses, hasta donde pudimos. Lastimosamente, este día hemos decidido finalizar nuestra relación laboral”.
Asimismo, el entrenador dedicó palabras a los miembros de la junta directiva del Real España y reconoció el esfuerzo realizado por quienes continuaron trabajando en medio de la complicada situación que atraviesa el club.
“Nuestro más profundo agradecimiento a los directivos que siempre estuvieron en pie de lucha y reconocemos el gran esfuerzo que han hecho. Les deseamos lo mejor a todos y muchos éxitos en el futuro. Dios los bendiga”.
De esta manera, Jeaustin Campos pone fin a su ciclo en Real España después de dos años y medio al frente del club. Su etapa dejó diferentes momentos importantes en el ámbito deportivo, aunque el técnico costarricense no pudo cumplir uno de los principales objetivos de su gestión: levantar un título con la institución aurinegra.
Mauro Reyes queda como DT interino del Real España y estará en el banquillo para el partido de este domingo donde reciben al CD Choloma.