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Polémica: Novia de figura del Real Madrid es captada besando a otro hombre

El delantero del Real Madrid y la influencer brasileña llevan varios meses de relación, alejados de las polémicas

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¿Problemas para Vinícius? Las fotos de su novia con otro hombre desatan polémica. Fotos redes sociales.
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La relación entre Vinícius Júnior y Virginia Fonseca se ha convertido en una de las más relevantes en el fútbol mundial.
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El jugador del Real Madrid y la influencer brasileña llevan varios meses de relación y se ven muy felices juntos.
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Desde que comenzaron a mostrarse, Vinícius y Virginia han protagonizado numerosas publicaciones en redes sociales, donde han dejado ver parte de su vida privada.
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Virginia Fonseca, además de ser conocida por su relación con el delantero brasileño, cuenta con una enorme comunidad de seguidores y suele generar gran repercusión con cada contenido que publica.
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La pareja ha intentado mantener algunos aspectos de su relación lejos de los focos, aunque sus apariciones públicas y publicaciones han alimentado constantemente el interés de sus seguidores.
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La pareja ha intentado mantener algunos aspectos de su relación lejos de los focos, aunque sus apariciones públicas y publicaciones han alimentado constantemente el interés de sus seguidores.
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Virginia también suele estar acompañada por personas de su círculo más cercano, entre ellos amigos y colaboradores que aparecen frecuentemente en sus contenidos.
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Uno de ellos es Hebert Gomes, amigo y asistente de la influencer, quien mantiene una relación de amistad con Virginia desde hace varios años.
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Precisamente, Gomes quedó en el centro de la atención después de que comenzara a circular en redes sociales un video protagonizado junto a la novia de Vinícius.
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En las imágenes, Hebert Gomes aparece acercándose a Virginia y pidiéndole un beso, mientras ella reacciona apartándolo en medio de la situación.
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El video rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios entre los usuarios, con algunos calificando la interacción como inapropiada.
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Sin embargo, otros seguidores salieron en defensa de Virginia y recordaron que Gomes es uno de sus amigos más cercanos desde hace años y que es gay.
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Pese a estas explicaciones, la conversación aumentó todavía más en redes sociales debido a las circunstancias en las que habría ocurrido el encuentro.
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Algunos fanáticos aseguran que el momento fue grabado dentro de la casa de Vinícius Júnior, donde Virginia y varios de sus amigos habrían estado compartiendo tiempo.
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Hasta el momento, las partes involucradas no se han pronunciado para aclarar lo que sucedió.
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