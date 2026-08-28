Polémica: Novia de figura del Real Madrid es captada besando a otro hombre

¿Problemas para Vinícius? Las fotos de su novia con otro hombre desatan polémica. Fotos redes sociales.
La relación entre Vinícius Júnior y Virginia Fonseca se ha convertido en una de las más relevantes en el fútbol mundial.
El jugador del Real Madrid y la influencer brasileña llevan varios meses de relación y se ven muy felices juntos.
Desde que comenzaron a mostrarse, Vinícius y Virginia han protagonizado numerosas publicaciones en redes sociales, donde han dejado ver parte de su vida privada.
Virginia Fonseca, además de ser conocida por su relación con el delantero brasileño, cuenta con una enorme comunidad de seguidores y suele generar gran repercusión con cada contenido que publica.
La pareja ha intentado mantener algunos aspectos de su relación lejos de los focos, aunque sus apariciones públicas y publicaciones han alimentado constantemente el interés de sus seguidores.
Virginia también suele estar acompañada por personas de su círculo más cercano, entre ellos amigos y colaboradores que aparecen frecuentemente en sus contenidos.
Uno de ellos es Hebert Gomes, amigo y asistente de la influencer, quien mantiene una relación de amistad con Virginia desde hace varios años.
Precisamente, Gomes quedó en el centro de la atención después de que comenzara a circular en redes sociales un video protagonizado junto a la novia de Vinícius.
En las imágenes, Hebert Gomes aparece acercándose a Virginia y pidiéndole un beso, mientras ella reacciona apartándolo en medio de la situación.
El video rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios entre los usuarios, con algunos calificando la interacción como inapropiada.
Sin embargo, otros seguidores salieron en defensa de Virginia y recordaron que Gomes es uno de sus amigos más cercanos desde hace años y que es gay.
Pese a estas explicaciones, la conversación aumentó todavía más en redes sociales debido a las circunstancias en las que habría ocurrido el encuentro.
Algunos fanáticos aseguran que el momento fue grabado dentro de la casa de Vinícius Júnior, donde Virginia y varios de sus amigos habrían estado compartiendo tiempo.
Hasta el momento, las partes involucradas no se han pronunciado para aclarar lo que sucedió.