Natanael Cano defiende los corridos tumbados: “Me van a tener que matar”​​​​​​

El cantante sonorense Natanael Cano volvió a encender la conversación sobre los corridos tumbados con el estreno de su álbum Natanael Cano Vol. 1. El material, presentado durante una listening party en el Pepsi Center de la Ciudad de México, marca un regreso a sus raíces musicales y reafirma su papel como uno de los pioneros del género.
Durante el evento, Cano no solo interpretó algunos de los nuevos temas, sino que también aprovechó para enviar un mensaje a quienes buscan prohibir los corridos tumbados. “Me van a tener que matar, compadre”, declaró, al defender la autenticidad y pasión detrás de su música.
La declaración surgió durante una conversación previa con Pepe Garza, figura clave en su carrera, quien le preguntó sobre las críticas y restricciones que han enfrentado los intérpretes del género. Cano respondió que seguirá componiendo y cantando “de corazón”, sin importar los intentos de censura.
Este posicionamiento no es nuevo. En noviembre de 2025, el artista ya había criticado al Gobierno de Jalisco por las acciones tomadas contra Junior H, señalado por una presunta apología del delito tras interpretar “El Azul” en las Fiestas de Octubre. Cano calificó entonces de “ridículo” al gobierno y advirtió sobre los riesgos de limitar la libertad artística.
En el Pepsi Center, el escenario recreó elementos del Desierto de Sonora, con cactus, magueyes y hasta un Nissan Skyline suspendido, reforzando la identidad visual del cantante. Cano estuvo acompañado por colegas como Gabito Ballesteros, Dan Sánchez, Bajo Perfil y Javier Rosas, quienes interpretaron junto a él varios de los nuevos temas.
Entre las canciones destacaron “Pa la maña”, “No soy amigo de todos” y “Nos vamos de dance”. Además, sorprendió al público con dos versiones adaptadas al estilo tumbado: “Por amarte así”, de Cristian Castro, y “Frente a Frente”, éxito de la década de 1980 popularizado por Jeanette.
El sonido característico de las tubas y los requintos domina esta producción, que también incluye homenajes y referencias. Cano rindió tributo al fallecido Ariel Camacho, una de sus principales influencias, y en el tema “La Cherokee” hizo una alusión indirecta a Alfredo Beltrán Leyva, conocido como “El Mochomo”.
La energía del público fue otro de los protagonistas de la noche. Los seguidores hicieron largas filas para ingresar al recinto y respondieron con euforia a cada intervención del cantante, quien reiteró que su prioridad es la conexión con la “plebada”.
“Apenas tenemos 25 años, estamos bien jóvenes y la plebada merece más y más”, expresó Cano, subrayando que su música busca representar a una generación que exige autenticidad y libertad creativa.
Con este lanzamiento, Natanael Cano abre una nueva etapa en su carrera y prepara el terreno para sus próximas presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programadas para el 18 y 19 de septiembre, donde se espera que continúe defendiendo el legado de los corridos tumbados.