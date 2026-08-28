Giro inesperado con Julián, otro fichaje al Real Madrid y toman decisión con Endrick

Faltan pocos días para finalizar con el mercado de fichajes y estos fueron los últimos movimientos de este viernes 28 de agosto.
OFICIAL // Le 'roban' fichaje al Atlético. El Aston Villa hizo oficial este viernes la incorporación del delantero Nick Jackson, procedente del Chelsea, a cambio de 75 millones de euros. El senegalés, que ya estuvo a las órdenes de Unai Emery en el Villarreal, se ha entrenado al margen de sus compañeros en el Chelsea durante las últimas semanas ya que no contaba para los planes de Xabi Alonso. Pese a que se le relacionó con una salida como cedido al Atlético de Madrid, el club de Stamford Bridge ha preferido venderle al Villa y cuadrar así aún más las cuentas en un verano en el que se han gastado casi 500 millones.
OFICIAL // El seleccionador mexicano, Rafael Márquez, se apoyará en españoles de larga experiencia, entre ellos Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, con los que trabajará enfocado en cumplir una buena actuación con México en la Copa Mundial de fútbol del 2030.
OFICIAL // El Leganés, club de LaLiga Hypermotion, ha anunciado esta tarde la incorporación del delantero internacional Álvaro Morata en calidad de cedido por el Como italiano, en el que militó la pasada temporada.
Morata, de 33 años, vuelve al fútbol español después de su periplo por el Milán, el Galatasaray turco y el propio Como. Con anterioridad, tras su paso por la cantera del Atlético de Madrid y el Getafe, pasó a la del Real Madrid, con el que se estrenó en la elite, y tras una cesión en el Juventus y vuelta al club blanco, militó en el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Juventus.
OFICIAL // El Inter Miami anunció el fichaje del argentino Cristian Alberto 'Kily' González como su nuevo entrenador, en sustitución de su compatriota Guillermo Hoyos, quien dejará el cargo sumido en una crisis de resultados.
OFICIAL // El defensa internacional senegalés Mamadou Sarr se ha convertido este viernes de manera oficial en el primer fichaje, en calidad de cedido, de la Real Sociedad para la temporada 2026-2027.
Rafael Leão confirma su fichaje al Galatasaray: "Me voy mañana, siempre miraré al Milan. Amo al AC Milan y esto nunca terminará. Le deseo todo lo mejor al Milan después de tantos años, siento que formo parte de la historia del club".
Fabrizio Romano informa que Mbaye se irá del PSG y ya tiene nuevo destino: el Aston Villa.
L'Équipe informa que el Bayern Múnich busca ampliar el contrato de Michael Olise y está dispuesto a realizar un esfuerzo económico para que sea el mejor pagado de la plantilla.
OFICIAL // El Levante anunció el traspaso de Kareem Tunde al West Bromwich Albion de Inglaterra.
Fabrizio Romano informa que Emiliano 'Dibu' Martínez ya viajó rumbo a Londres para concretar su fichaje por el Chelsea. El guardameta llegaría con un contrato hasta junio de 2028.
Fabrizio Romano adelanta que Marc Guiu fichará por el Leipzig, aunque el Chelsea mantendrá una claúsula de recompra.
Fabrizio Romano detalla que la Juventus quiere cerrar el fichaje de Franck Kessié ya mismo: "Está acelerando el cierre del acuerdo. La Juventus no quiere perder la ventaja que obtuvo al negociar durante semanas con Kessié como objetivo prioritario", informa.
Harry Kane sobre su nuevo contrato con el Bayern: “Las conversaciones empezaron la semana pasada... de momento, todo va bien. Se trata de los detalles. Tengo 33 años, así que probablemente este sea mi último contrato... bueno, mi último gran contrato. ¡Tiene muy buena pinta!”, reveló a AZ.
OFICIAL // Granada confirma la salida de Rayan Zienbi: "El club nazarí y el Real Madrid CF han alcanzado un acuerdo de cesión por el futbolista para que en esta temporada 2026/27 milite en la entidad madridista".
Giro inesperado. Diario MARCA revela que el Manchester City se habría sumado al interés del Arsenal por Julián Álvarez. Según informa el medio español, el conjunto inglés se habría puesto en contacto con el Atlético de Madrid para conocer la situación del argentino y explorar la posibilidad de un regreso al Etihad, aunque inicialmente bajo la fórmula de una cesión.
Simeone sobre Julián: "Por parte del club se ha sido muy contundente con lo que explicaron de Julián. Espero ayudarlo de la mejor manera desde lo deportivo. Julián no va a estar mañana, y ahora lo que me tiene que ocupar la cabeza es el partido de mañana ante el Sevilla. Entiendo la repregunta, pero he explicado muy bien la situación. En el momento en que vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo..."
Pacojó de la 'Cadena SER' revela que el Manchester United estaría dispuesto a desembolsar 80 millones de euros por el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga.
Fabrizio ROmano informa que "a pesar de las nuevas informaciones, la postura del Real Madrid y de Endrick no ha cambiado: se queda. Endrick no se irá a ningún lado, a pesar de las ofertas de varios clubes. La directiva del Real Madrid y Mourinho querían que Endrick se quedara; él no tiene intención de marcharse".