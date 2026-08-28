Giro inesperado con Julián, otro fichaje al Real Madrid y toman decisión con Endrick

OFICIAL // Le 'roban' fichaje al Atlético. El Aston Villa hizo oficial este viernes la incorporación del delantero Nick Jackson, procedente del Chelsea, a cambio de 75 millones de euros. El senegalés, que ya estuvo a las órdenes de Unai Emery en el Villarreal, se ha entrenado al margen de sus compañeros en el Chelsea durante las últimas semanas ya que no contaba para los planes de Xabi Alonso. Pese a que se le relacionó con una salida como cedido al Atlético de Madrid, el club de Stamford Bridge ha preferido venderle al Villa y cuadrar así aún más las cuentas en un verano en el que se han gastado casi 500 millones.