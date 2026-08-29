Justus Kelley, la primera madre y esposa en ser coronada como Miss Universe USA

“Tengo 31 años, llevo nueve casada con mi novio de la universidad y somos los orgullosos padres de acogida de dos hermanitos adorables que se han ganado por completo mi corazón. Lo que significaría y cómo se vería mi año como Miss USA es dejar de cuestionarnos si debemos elegir entre nuestras metas profesionales, nuestras familias y nuestros sueños más grandes”, expresó. “Estoy hoy en este escenario asumiendo con orgullo todo lo que soy, y sé que puedo ser su próxima Miss USA”.