Justus Kelley, la primera madre y esposa en ser coronada como Miss Universe USA

Miss Virginia Justus Kelley se convirtió en la primera madre y primera mujer casada en ganar el título de Miss USA, al alzarse con la corona de la 75ª edición del certamen nacional celebrado el jueves 27 de agosto en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami. Kelley, de 31 años, también es la primera ganadora en su tercera década de vida desde que la organización eliminó sus restricciones de edad y estado civil en 2023.
La corona fue entregada por Audrey Eckert, Miss USA 2025, de 24 años, en una ceremonia con la temática “75 Years of Icons”. Las 51 participantes —una por cada estado y el Distrito de Columbia— compitieron en rondas de traje de baño, vestido de gala y entrevistas durante las preliminares celebradas días antes en Miami. El top 20 disputó la ronda de traje de baño, el top 10 también desfiló en vestido de gala, y las cinco finalistas respondieron una pregunta ante el público.
Además de Miss Virginia, las finalistas restantes fueron Miss Utah Alayzia Christopher (cuarto lugar), Madeline Erickson de Iowa (tercer lugar) y Miss Pennsylvania Elizabeth Voight (segundo lugar). Al llegar a la terna final, Kelley respondió a la pregunta decisiva con una declaración que resumió el espíritu de su candidatura.
“Tengo 31 años, llevo nueve casada con mi novio de la universidad y somos los orgullosos padres de acogida de dos hermanitos adorables que se han ganado por completo mi corazón. Lo que significaría y cómo se vería mi año como Miss USA es dejar de cuestionarnos si debemos elegir entre nuestras metas profesionales, nuestras familias y nuestros sueños más grandes”, expresó. “Estoy hoy en este escenario asumiendo con orgullo todo lo que soy, y sé que puedo ser su próxima Miss USA”.
Kelley es fundadora de Foster Footprints, una organización sin fines de lucro que trabaja con niños en el sistema de acogida familiar en el área de Washington D.C. También es autora de libros infantiles y madre de acogida con licencia. Junto a su esposo, a quien conoció en la universidad hace nueve años, ha recibido en su hogar a niños de entre siete meses y diez años de edad.
Por otro lado, esta edición incorporó por primera vez una categoría de evaluación denominada “commercial appeal” (atractivo comercial), que midió la capacidad de las candidatas para atraer patrocinios y trabajar con marcas.
Los conductores del certamen, el actor Ian Ziering y la exreina Kenya Moore, Miss USA 1993, explicaron que el criterio se evaluó a partir de un portafolio de imágenes no relacionadas con certámenes de belleza. El público también tuvo la posibilidad de votar en línea durante 12 minutos para influir en la conformación del top 10, aunque el peso exacto de esos votos no fue revelado por la organización.
La posibilidad de que una madre o mujer casada ganara Miss USA era impensable hasta hace poco. Desde su fundación, la organización prohibía la participación de madres y mujeres mayores de 28 años hasta que modificó sus reglas en 2023. Un antecedente histórico ilustra la magnitud del cambio: en 1957, Mary Leona Gage fue coronada Miss USA, pero le fue retirado el título al descubrirse que estaba casada y tenía dos hijos.
En conferencia de prensa tras el certamen, Kelley calificó su victoria de “un gran honor” y asumió el peso simbólico del momento. “Lo veo como una responsabilidad saber que me confiaron ser la primera”, declaró y agregó que “no será la última”.
El paquete de premios para la nueva Miss USA supera los 685.000 dólares e incluye un salario de 150.000 dólares, un automóvil Range Rover, el arriendo por un año de un apartamento de lujo en Miami, membresía en Westgate Vacation Home Club y un guardarropa de 30.000 dólares para el Miss Universo.