Platense vs Independiente, EN VIVO hoy: hora y dónde ver por el Apertura

San Pedro Sula, Honduras.

Platense y Atlético Independiente se enfrentan este sábado por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026-2027, en un partido donde ambos equipos llegan con objetivos importantes, aunque con realidades diferentes. El conjunto escualo atraviesa un complicado inicio de campeonato. Después de cuatro jornadas, Platense apenas suma un punto, producto de un empate y tres derrotas. Además, solamente ha conseguido marcar un gol y ha recibido nueve, números que lo mantienen en el último lugar de la clasificación.

La situación obliga al equipo porteño a reaccionar cuanto antes. Una nueva jornada sin ganar aumentaría la presión sobre el plantel, por lo que el duelo ante Independiente aparece como una oportunidad para comenzar a cambiar el rumbo. Por su parte, Atlético Independiente llega con mejores sensaciones. El equipo de Siguatepeque acumula cinco puntos, gracias a una victoria, dos empates y una derrota. Después de caer en su debut ante Marathón, las Panteras consiguieron reaccionar y han sumado en sus últimos tres encuentros. Además, Independiente ha mostrado mayor equilibrio defensivo, con cuatro goles recibidos en las primeras cuatro fechas. Aunque tampoco ha tenido una gran producción ofensiva, sus actuaciones recientes le han permitido mantenerse competitivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un partido de necesidades. El duelo podría estar marcado por la presión de Platense. Los escualos necesitan asumir el protagonismo y buscar desde temprano el gol que les permita recuperar confianza. Independiente, en cambio, podría apostar por el orden y aprovechar los espacios que deje su rival.