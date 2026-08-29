Génesis vs Marathón: DIEZ, HCH y GOTV se unen para llevarte el partido

La Paz, Honduras.

Génesis y Marathón se enfrentan este sábado a partir de las 3:00 de la tarde por la jornada 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, en un partido que podrá disfrutarse exclusivamente a través de las pantallas de Diario Deportivo DIEZ, GOTV y HCH. El estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz será el escenario que albergará este atractivo compromiso entre dos equipos que llegan con diferentes objetivos, pero con la obligación de sumar puntos y seguir escalando posiciones en el campeonato hondureño. Además, el encuentro marcará la segunda gran transmisión de esta alianza entre los medios de Grupo OPSA y HCH, una propuesta que busca llevar el fútbol nacional a los aficionados con una cobertura completa y una experiencia diferente. Génesis intentará volver a hacer pesar su condición de local, donde ha tenido un destacado rendimiento en este inicio del torneo. El conjunto de La Paz suma dos victorias jugando en casa y quiere mantener esa fortaleza ante uno de los equipos más importantes del fútbol hondureño. El buen momento de los locales genera ilusión entre su afición, que nuevamente se prepara para respaldar al equipo en busca de otro resultado positivo.

Por su parte, Marathón llegará a La Paz motivado y con la moral en alto después de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los esmeraldas han vivido días intensos en la competencia internacional, pero ahora deberán cambiar el chip para concentrarse en la Liga Nacional y buscar un triunfo que les permita seguir peleando en los primeros puestos del torneo Apertura. El enfrentamiento, por lo tanto, reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada. Génesis quiere confirmar su fortaleza en casa, mientras que Marathón buscará demostrar su jerarquía y el buen momento que atraviesa después de avanzar en el torneo centroamericano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

IMPERDIBLE TRANSMISIÓN

La gran transmisión comenzará desde la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora, en la que se ofrecerán todos los detalles que rodean el compromiso. Posteriormente llegará la antesala, con enlaces, ambiente desde el estadio Roberto Suazo Córdova, interacción con los aficionados y las últimas novedades de ambos equipos antes del pitazo inicial. Durante la cobertura también estaremos compartiendo con la afición, escuchando las voces de los protagonistas y llevando cada detalle de este esperado encuentro. El objetivo es que los seguidores vivan una experiencia completa, no solamente durante los 90 minutos del partido, sino desde los momentos previos y hasta el análisis posterior. Los aficionados podrán disfrutar del encuentro a través de GOTV, canal disponible en TIGO en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por el canal 14 en digital y por el 33 en señal análoga; en CABLE COLOR por el 714 en HD, 14 en caja digital y 41 en análogo. Además, la señal también estará disponible en Multicable por el canal 24 a nivel nacional.

De igual manera, el Génesis vs Marathón podrá verse a través de diferentes cableras y repetidoras de Honduras, permitiendo que los aficionados de todo el país puedan seguir uno de los compromisos más llamativos de la jornada. Esta será la segunda transmisión que estaremos llevando a la pantalla, luego de la contundente goleada de Génesis por 3-0 sobre Platense en la jornada 3 del torneo Apertura. En aquella oportunidad, los aficionados pudieron disfrutar de una amplia cobertura y de todos los detalles alrededor de un partido que dejó una gran celebración para el equipo de La Paz.



SORPRESAS

La experiencia deportiva no se limitará únicamente a lo que suceda dentro del terreno de juego. Los aficionados también podrán disfrutar de muchas sorpresas y regalos que se estarán entregando durante la jornada, convirtiendo la transmisión y el espectáculo en una verdadera fiesta para los seguidores del fútbol hondureño. Por eso, nadie se puede perder este atractivo duelo entre Génesis y Marathón, dos equipos que prometen brindar un gran espectáculo este sábado en La Paz. El fútbol, la pasión, el ambiente y muchas sorpresas serán parte de una tarde que los aficionados podrán vivir de manera exclusiva junto a Diario Deportivo DIEZ, GOTV y HCH.