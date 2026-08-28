Balanta avisa previo al duelo frente a Marathón:" Hay que salir a ganar"

La Paz, Honduras.

Además, Balanta dejó claro que Génesis pretende convertir su cancha y las condiciones de La Paz en una fortaleza durante el campeonato.

En la previa, el guardameta colombiano, Ronaldo Balanta, atendió a Diario La Prensa y destacó la calidad y profundidad del plantel verdolaga, al que considera un rival mucho más completo respecto a temporadas anteriores.

El Génesis se prepara para afrontar un exigente compromiso ante Marathón , en un duelo donde los dirigidos por el profesor Fernando Mira buscarán mantener su buen arranque de torneo y hacer valer su condición de local.

Que es un buen equipo, un excelente equipo, por la calidad de jugadores que tiene. Creo que ahorita tienen un mejor equipo que el torneo pasado.

La expectativa siempre es la misma: salir a ganar. Nosotros hemos comenzado muy bien en casa y las expectativas están muy altas. Con la ayuda de Dios, mañana vamos a hacer un buen partido y ojalá podamos conseguir los tres puntos.

Del mismo modo, reveló que el calor y el horario del encuentro son una de las ventajas que el equipo espera aprovechar sobre toda la temporada. Por otro lado, el portero reconoció que Marathón cuenta con un plantel amplio que le permite afrontar tanto la competencia nacional como sus compromisos internacionales.

Yairo siempre ha sido un excelente jugador. Creo que si van a la hoja de vida que tiene, es espectacular. Si no estoy mal, casi toda su carrera la hizo en México. Entonces eso habla muy bien de él.

-En la semana se ha hablado mucho de Yairo en la Liga Nacional ¿Marca la diferencia el currículum que tiene?**

A Mesiniti y A Yairo Moreno, que son excelentes jugadores, entonces hay que tener la máxima precaución sobre ellos. Nosotros tratamos de contrarrestar todos esos pequeños detalles.

-Como guardameta, ¿a quién ves como figura o a qué jugadores hay que tenerles mayor precaución?

Nosotros nos visualizamos desde el arranque del torneo que había que comenzar ganando, con el pie derecho en casa. Gracias a Dios se nos han dado los triunfos y esperamos seguir por ahí.

-¿Hoy este equipo está más cohesionado y fuerte por las piezas que tiene?

Creo que todavía al equipo le hace falta mucho por mejorar. Con el trabajo del profe Mira, a lo largo de que avance el torneo nos vamos a ir viendo mucho mejor. Todavía no hemos podido llegar al tope, pero tenemos calidad de jugadores y esperamos que, cuando el equipo se afiance bien, podamos conseguir ese fútbol que el profe quiere y también los resultados.

-Los equipos de Liga Nacional han reclamado mucho por las condiciones de las canchas. ¿Génesis puede aprovechar esa situación para tener una ventaja psicológica?

Nosotros, igual que todos, entrenamos aquí, pero somos un equipo de buen pie y, por lo general, tendemos a jugar mucho mejor afuera que en casa. Pero este torneo queremos revertir la historia, queremos jugar mejor en casa y tratar de conseguir puntos por fuera. Queremos que nuestra casa sea nuestro fuerte. Estamos trabajando en base a eso. Creo que los rivales saben que no es una cancha fácil, pero nosotros, con nuestro esfuerzo, nuestra entrega y nuestra intensidad, queremos hacer de nuestra casa un fortín.

-No solamente influye la cancha, también el horario. ¿Realmente se siente jugar a esa hora?

Claro que se siente. A esa hora es caliente. Hay muchas personas que por ahí critican y dicen que es inhumano, pero es lo que tenemos aquí en La Paz y queremos aprovecharlo. Creo que ahora está mucho mejor porque le han hecho tratamiento, pero es nuestra cancha y queremos hacerla respetar.

-En su momento Marathón también sacó provecho de ese factor, especialmente con el horario

Sí, es que hay muchos equipos que sacan provecho de eso. El mismo Platense, a las tres de la tarde, allá es un calor bárbaro. Marathón también juega a las tres de la tarde y hace un calor bárbaro. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos sacar provecho de eso?

-¿Crees que Marathón llega un poco más cargado por el tema de la competencia internacional y ustedes pueden sacar provecho?

No creo, porque tienen un plantel muy amplio. Pueden rotar y creo que, si rotan, no va a hacer mucha diferencia, porque tienen, creo yo, dos equipos con una excelente calidad. Entonces va a ser un partido muy difícil, muy difícil. Nosotros trataremos de hacer las cosas de la mejor manera y estar concentrados para conseguir el objetivo.

-¿Cómo vives la previa de un partido?

Lo que suelo hacer es descansar bien, tomar mucha agua y analizar. Como te digo, existe un trabajo en silencio entre la preparación del arquero y todo lo demás. Ese día te mandan informaciones que te pueden llenar de ese plus que necesitas para poder sacar las cosas adelante. Personalmente, soy alguien que estudia mucho al rival, lo conoce, para ir con una idea de lo que puede presentar el partido.

-Si te llega un penal, ¿ya tienes uno visualizado?

No, depende, porque varía mucho. Un día lo puede cobrar Mesiniti, otro día lo puede cobrar otro. Pero, como te digo, nosotros tratamos de prepararnos de la mejor manera para hacer las cosas bien. Si hay un penal, siempre te brindan información, pero al final es la toma de decisión en el segundo que tienes para poder ejecutarla.