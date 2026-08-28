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Matan a dueño de carnicería en San Juan Pueblo, Atlántida

Antonio Rodríguez, propietario de una carnicería, murió luego de ser atacado cuando salía de su casa

Matan a dueño de carnicería en San Juan Pueblo, Atlántida

El ataque armado contra Antonio Rodríguez ocurrió en la colonia Henry Suazo; las autoridades investigan para identificar a los responsables.

Atlántida, Honduras. Un hombre identificado preliminarmente como Antonio Rodríguez, propietario de la conocida Carnicería Rodríguez, perdió la vida este viernes, luego de ser atacado a balazos cuando salía de su vivienda en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, Atlántida.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento ocurrió cuando Rodríguez se disponía a salir de su casa, momento en que habría sido interceptado por sujetos armados que le dispararon varias veces.

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Tras el ataque, la víctima resultó gravemente herida debido a los múltiples impactos de bala. Personas que se encontraban en el sector auxiliaron al hombre y lo trasladaron de emergencia a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Rodríguez falleció posteriormente a consecuencia de las heridas provocadas por el ataque armado.

El fallecimiento del propietario de Carnicería Rodríguez ha generado consternación entre familiares, amigos y personas que lo conocían en San Juan Pueblo.

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Elementos de seguridad se desplazaron hasta el sector para iniciar las primeras diligencias investigativas y recopilar información que permita establecer cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y tampoco se ha informado sobre la identidad o el paradero de los responsables del ataque.

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer una línea que permita identificar y localizar a los responsables.

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Redacción La Prensa
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