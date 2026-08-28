Matan a dueño de carnicería en San Juan Pueblo, Atlántida

Atlántida, Honduras. Un hombre identificado preliminarmente como Antonio Rodríguez, propietario de la conocida Carnicería Rodríguez, perdió la vida este viernes, luego de ser atacado a balazos cuando salía de su vivienda en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, Atlántida. De acuerdo con información preliminar, el hecho violento ocurrió cuando Rodríguez se disponía a salir de su casa, momento en que habría sido interceptado por sujetos armados que le dispararon varias veces.

Tras el ataque, la víctima resultó gravemente herida debido a los múltiples impactos de bala. Personas que se encontraban en el sector auxiliaron al hombre y lo trasladaron de emergencia a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, Rodríguez falleció posteriormente a consecuencia de las heridas provocadas por el ataque armado. El fallecimiento del propietario de Carnicería Rodríguez ha generado consternación entre familiares, amigos y personas que lo conocían en San Juan Pueblo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse