Matan a balazos a una mujer y dejan gravemente herido a su pareja en Tocoa

Colón. La violencia volvió a sacudir al municipio de Tocoa la noche de ayer jueves, luego de que se registrara un violento ataque a balazos en el barrio Colón, dejando como saldo una persona fallecida y otra luchando por su vida.​

La víctima mortal fue identificada en el lugar como Dania Yolanda Meléndez Guardado, quien perdió la vida de forma instantánea debido a la gravedad de las heridas de arma de fuego.​

Durante el mismo hecho resultó con heridas de consideración su compañero sentimental, Dilmer Orlando Herrera.