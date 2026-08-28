Matan a balazos a una mujer y dejan gravemente herido a su pareja en Tocoa

Colón. La violencia volvió a sacudir al municipio de Tocoa la noche de ayer jueves, luego de que se registrara un violento ataque a balazos en el barrio Colón, dejando como saldo una persona fallecida y otra luchando por su vida.
La víctima mortal fue identificada en el lugar como Dania Yolanda Meléndez Guardado, quien perdió la vida de forma instantánea debido a la gravedad de las heridas de arma de fuego.
Durante el mismo hecho resultó con heridas de consideración su compañero sentimental, Dilmer Orlando Herrera.
Herrera fue auxiliado rápidamente y trasladado de emergencia al hospital San Isidro de Tocoa, donde permanece bajo estricta observación médica y en estado delicado.
Elementos de la Policía Nacional y especialistas en inspecciones oculares e investigadores ya iniciaron las primeras indagaciones con el objetivo de determinar el móvil del atentado y dar con el paradero de los responsables del crimen.