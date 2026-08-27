Dictan prisión preventiva a sospechoso de crimen del abogado Dereck McNeil

Entre las evidencias expuestas durante la diligencia judicial figuran pruebas documentales, periciales y testimoniales, además de información obtenida mediante la extracción de imágenes de varias cámaras de seguridad.

La resolución fue emitida luego de la audiencia inicial , en la que las partes procesales presentaron diferentes elementos de prueba relacionados con el crimen.

El Porvenir, Atlántida. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Jeremías T. J. Ávila Dilbert , señalado como supuesto responsable del asesinato del abogado Dereck Isaac McNeil James .

Durante la audiencia también fueron reproducidos videos que forman parte de las investigaciones realizadas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del profesional del derecho.

Tras valorar de manera conjunta los elementos presentados, el juzgado determinó que existen indicios racionales de la posible participación del imputado en los hechos que se le atribuyen.

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Jeremías T. J. Ávila Dilbert es procesado por el supuesto delito de asesinato en perjuicio de Dereck Isaac McNeil James, por lo que deberá permanecer privado de libertad mientras avanza el proceso judicial.

La medida de prisión preventiva fue adoptada, entre otros aspectos, para garantizar la presencia del imputado durante las siguientes etapas del proceso y evitar un eventual peligro de fuga.

El sospechoso cumplirá la medida cautelar bajo la guarda y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de El Porvenir, en el departamento de Atlántida.

La decisión judicial constituye un avance dentro del proceso, pero no representa una sentencia condenatoria. Ávila Dilbert mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una resolución firme que determine su responsabilidad penal.