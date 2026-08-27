Olimpia vs Saprissa, en vivo, Copa Centroamericana, horario y transmisión

Tegucigalpa, Honduras.

Esta vez, más allá de la clasificación, ambos equipos tienen una misión clara durante los 90 minutos: ganar, imponer condiciones ante su histórico rival regional y regalarle una enorme alegría a sus respectivas aficiones.

Hablar de un Olimpia-Saprissa es hablar de la grandeza del fútbol de Centroamérica. Es recordar enfrentamientos que han quedado grabados en la memoria de los aficionados y poner frente a frente a dos de los clubes más exitosos, ganadores y reconocidos de la región.

El Olimpia y Saprissa protagonizarán este jueves 27 de agosto uno de los partidos más esperados del fútbol centroamericano. El león y el monstruo morado se medirán en un duelo de alto voltaje por el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, en una nueva edición de un clásico regional cargado de historia, prestigio y rivalidad.

Los dos clubes ya aseguraron su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, pero todavía queda mucho en juego. El prestigio de ganar este clásico regional es uno de los grandes ingredientes, aunque también está en disputa el liderato del Grupo C.

Olimpia y Saprissa llegan a este compromiso con nueve puntos y con un rendimiento prácticamente perfecto en la competición. Sin embargo, el conjunto hondureño tiene una ligera ventaja en la pelea por el primer lugar, ya que un empate podría ser suficiente para que los Leones terminen como líderes de su grupo.

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Para este trascendental encuentro, Olimpia tendrá bajas importantes. El cuadro albo no podrá contar con Michaell Chirinos, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo, quien sufrió una lesión en el rostro durante el partido del pasado domingo ante Olancho FC, correspondiente a la cuarta jornada del torneo Apertura de Honduras.

También será baja el centrocampista Jamir Maldonado, lo que obligará al entrenador uruguayo Eduardo Espinel a buscar alternativas para mantener el equilibrio y la intensidad de su equipo.

Sin embargo, la buena noticia para el conjunto albo es el regreso de uno de sus hombres más importantes en el funcionamiento ofensivo: Jorge Álvarez. El talentoso mediocampista, considerado por muchos como el cerebro del Olimpia, vuelve a estar disponible y será una de las grandes cartas del equipo para enfrentar al Saprissa.

Junto a Edwin Rodríguez, Álvarez está llamado a comandar la creación y explosividad del mediocampo olimpista, una zona del terreno que podría ser determinante en el desarrollo de este esperado clásico centroamericano.

Para Eduardo Espinel, este compromiso tiene un significado especial. El entrenador uruguayo ha dejado claro que el objetivo del Olimpia es competir al máximo nivel y buscar el título de la Copa Centroamericana, luego del fallido intento en la pasada edición del torneo.

El estratega de los Leones considera que el duelo ante el Monstruo Morado debe afrontarse como una auténtica final. Además, ha reiterado que, aunque al Olimpia “no le sobra nada”, su equipo tiene las herramientas necesarias para competir ante cualquier rival de la región.

“Será una final”, ha manifestado Espinel al referirse a la importancia del compromiso, dejando claro que su equipo saldrá a buscar la victoria pese a la exigente seguidilla de partidos que ha tenido que afrontar entre el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

Del otro lado estará un Saprissa que también llega con la intención de cerrar la fase de grupos en lo más alto. Su entrenador, el costarricense Hernán Medford, reconoció el poderío y la historia del Olimpia, asegurando que el conjunto hondureño merece respeto.

Medford, un viejo conocido del fútbol hondureño por su paso como entrenador de la Selección Nacional y del Real España, anticipó que el duelo será un nuevo capítulo del clásico centroamericano, en el que ambos equipos lucharán por quedarse con el liderato del Grupo C.