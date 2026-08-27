Tabla Liga Española tras triunfo del Barcelona vs Athletic; bajan a Real Madrid

Barcelona, España.

La Liga Española 2026-2027 sigue avanzando y este jueves se cumplieron compromisos con respecto a la jornada 1 de la temporada. Uno de los que tuvo acción fue el Barcelona, quien volvió a mostrar su poderío para seguir firme en el arranque de la campaña con un nuevo triunfo.

Los dirigidos por Hansi Flick venían de endosar una 'manita' al Elche en su primer compromiso. Hoy, firmó un contundente 2-0 en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club con goles de Raphinha y Fermín López.

Con esto, el Barcelona toma el liderato de la Liga Española con sus 6 puntos. Los azulgranas bajan al Real Madrid a la segunda plaza por diferencia de goles: llevan 7 goles en el inicio y aún no han recibido. Por su parte, el equipo de Mourinho acumula 6 tantos, pero ha encajado 2.