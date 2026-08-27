Tabla Liga Española tras triunfo del Barcelona vs Athletic; bajan a Real Madrid

La Liga Española 2026-2027 sigue avanzando y este jueves se cumplieron compromisos con respecto a la jornada 1 de la temporada. Uno de los que tuvo acción fue el Barcelona, quien volvió a mostrar su poderío para seguir firme en el arranque de la campaña con un nuevo triunfo.
Los dirigidos por Hansi Flick venían de endosar una 'manita' al Elche en su primer compromiso. Hoy, firmó un contundente 2-0 en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club con goles de Raphinha y Fermín López.
Con esto, el Barcelona toma el liderato de la Liga Española con sus 6 puntos. Los azulgranas bajan al Real Madrid a la segunda plaza por diferencia de goles: llevan 7 goles en el inicio y aún no han recibido. Por su parte, el equipo de Mourinho acumula 6 tantos, pero ha encajado 2.
La institución blanca goleó por 4-1 a la Real Sociedad y también se mantiene encaminado. Sevilla y Real Betis tampoco han fallado y continúan en el tercer y cuarto puesto de la Liga Española 2026-2027 con la misma cantidad de unidades.
Ya en el quinto lugar se encuentra el Alavés, con 4 puntos, luego de su triunfo ante Getafe (3-0) y el empate contra Rayo Vallecano (1-1). Le sigue el Atlético de Madrid con 4 tras el triunfo ante Málaga (2-0) y el tropiezo ante Villarreal (2-2) el pasado domingo.
En el séptimo puesto se encuentra el Osasuna con 4, seguido del Espanyol y Getafe con 3. Villarreal completa los primeros 10 lugares de la tabla de posiciones de la Liga Española con sus 2 unidades tras dos empates consecutivos ante Racing de Santander y Atlético.
Tabla de posiciones de la Liga Espanola 2026-2027
El Elche, que fue goleado el domingo ante Barcelona (0-5), arranca en la zona roja con apenas 1 punto. Athletic Club y Real Sociedad han decepcionado en el arranque de la temporada perdiendo sus encuentros; son los únicos equipos que no han sumado tras dos jornadas disputadas.