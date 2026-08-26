Real Madrid vs Real Sociedad, EN VIVO hoy

Madrid, España.

13 años después, 4.833 días más tarde, el portugués José Mourinho volverá a estar presente en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid. Su primer partido de su segunda etapa en el cargo será este miércoles ante una Real Sociedad (1:00 PM hora hondureña) que llega con optimismo a pesar de su derrota previa frente al Betis.

PRIMER TIEMPO: Ya se juega en el Bernabeú el Real Madrid contra el Real Sociedad por la segunda fecha.

MINUTO A MINUTO: Bienvenidos al partido entre el Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 2 de LaLiga.

1 de junio de 2013. Real Madrid-Osasuna. Mourinho decía adiós después de tres temporadas de alta tensión interna y externa, marcadas por la rivalidad con el FC Barcelona de Pep Guardiola y que acabaron con división de opiniones en la afición madridista. Vítores y pitos a su figura aquella tarde. Y este martes habrá otro examen al sentir de los aficionados sobre el luso.