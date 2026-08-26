Real Madrid vs Real Sociedad, EN VIVO hoy

13 años después, 4.833 días más tarde, el portugués José Mourinho volverá a estar presente en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid. Su primer partido de su segunda etapa en el cargo será este miércoles ante una Real Sociedad (1:00 PM hora hondureña) que llega con optimismo a pesar de su derrota previa frente al Betis.
PRIMER TIEMPO: Ya se juega en el Bernabeú el Real Madrid contra el Real Sociedad por la segunda fecha.
MINUTO A MINUTO: Bienvenidos al partido entre el Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 2 de LaLiga.
1 de junio de 2013. Real Madrid-Osasuna. Mourinho decía adiós después de tres temporadas de alta tensión interna y externa, marcadas por la rivalidad con el FC Barcelona de Pep Guardiola y que acabaron con división de opiniones en la afición madridista. Vítores y pitos a su figura aquella tarde. Y este martes habrá otro examen al sentir de los aficionados sobre el luso.
Eso sí, Mourinho ha querido restarse importancia, manteniendo el perfil bajo y lejos de polémicas con el que ha llegado al Real Madrid, diferente al de su primera etapa.
Aunque lo será, en un partido al que llega tras una victoria agónica. El gol de Carlos Espí en el minuto 90 contra el Espanyol le dio los tres puntos al Real Madrid y tranquilidad para afrontar su primera semana con dos partidos.
El primero, el de la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 1 y que fue aplazado ya que cada equipo contó con un jugador en la final del Mundial: Marc Cucurella en el Real Madrid y Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad; ambos fueron titulares en la final que España ganó a Argentina.
Por su parte, la Real Sociedad llega al partido tras encajar un 1-0 frente al Real Betis en el estreno liguero, una cita en la que, a pesar de generar oportunidades claras en La Cartuja, el conjunto de Matarazzo se topó con la madera, las paradas del portero bético y su propia imprecisión.
Sin duda, asaltar el Santiago Bernabéu no va a ser tarea fácil para la Real Sociedad, pero en los últimos años han cosechado grandes partidos en la parroquia blanca que invitan al optimismo en San Sebastián.
ALINEACIONES TITULARES:
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras; Bernardo, Valverde; Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes; Ochieng, Kubo, Sucic y Oyarzabal.