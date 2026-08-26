Honduras ya tiene casi cuatro millones de vehículos: dos millones son motos

San Pedro Sula, Honduras. El parque vehicular de Honduras continúa creciendo a un ritmo acelerado y las motocicletas son el principal motor de ese aumento. En 2026, el país alcanzó 2,049,657 motos registradas, mientras el total de vehículos llegó a 3,962,606 unidades. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA mediante solicitud de información, entre 2025 y 2026 el parque vehicular aumentó en 418,082 unidades, al pasar de 3,544,524 a 3,962,606 vehículos. Las motocicletas aportaron 235,130 unidades a ese crecimiento. Su parque pasó de 1,814,527 en 2025 a 2,049,657 en 2026, un aumento de 13%.

Los carros, por su parte, pasaron de 1,729,997 a 1,912,949 unidades, un incremento de 182,952 vehículos, equivalente a 11%. Con más de dos millones de unidades registradas, las motocicletas representan actualmente más de la mitad del parque vehicular del país y se han convertido en una de las principales formas de movilidad para los hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una alternativa para movilizarse

Para algunos ciudadanos, la motocicleta se ha convertido en una alternativa para reducir gastos y facilitar los desplazamientos diarios. Juan Carlos Mendoza, residente de San Pedro Sula, ha comprado tres motocicletas a lo largo de su vida. Explica que sus ingresos y compromisos económicos fueron algunos de los factores que lo llevaron a optar por este medio de transporte. También señala que los asaltos que sufrió mientras utilizaba el transporte público influyeron en su decisión. “La primera moto por mi inexperiencia la destartalé, caminaba como loco sin medir las consecuencias, la segunda la cambie por una más nueva que es la que ando ahora, uno se mueve más rápido y por el combustible que está tan caro, creo que es la mejor opción, lo importante es andar con cuidado”, compartió Mendoza.

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Su experiencia muestra algunos de los factores que pueden influir en la decisión de adquirir una motocicleta, entre ellos la posibilidad de pagarla en cuotas, el costo del combustible y la facilidad para desplazarse.

Un crecimiento que viene de años atrás

El aumento registrado en 2026 no es un fenómeno aislado. El parque vehicular mantiene una tendencia de crecimiento desde años anteriores. Entre 2020 y 2024, la cantidad de vehículos registrados en Honduras pasó de 2,325,289 a 3,449,784 unidades. Esto representa un incremento de 1,124,495 vehículos, equivalente a un crecimiento acumulado de 48.36%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los incrementos anuales reportados durante ese período fueron de 9.39% en 2021, 10.08% en 2022, 11.19% en 2023 y 10.81% en 2024. Durante esos años, las motocicletas fueron la categoría con mayor participación dentro del parque vehicular. En 2024 superaron los 1.7 millones de unidades registradas y tuvieron un crecimiento anual promedio de 13.9%, según los datos del INE.

Los carros ocuparon el segundo lugar

El crecimiento también puede dimensionarse al comparar los vehículos registrados en 2024 con la población del país. Según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del INE, Honduras tenía 9,898,279 habitantes en junio de ese año. Con esas cifras, había aproximadamente un vehículo registrado por cada tres habitantes.

Más vehículos, mayor presión sobre las ciudades

El crecimiento del parque vehicular significa que cada año hay más unidades que pueden incorporarse a las calles y carreteras del país. Esto aumenta la presión sobre la infraestructura vial y sobre los sistemas de transporte. Osmin Bautista, experto en vialidad, manifestó que el parque vehicular en el país está creciendo aceleradamente y que es necesario prestarle la debida atención y crear estrategias integrales para hacerle frente. “Una moto o un carro es una herramienta de trabajo, se ha convertido en una necesidad y no en un lujo, lo primero que se debe hacer es ordenar el transporte urbano dentro de cada municipio, eso ayudará increíblemente”, apuntó. Bautista agregó que primero se debe mejorar la seguridad, para luego ordenar y mejorar el transporte público y lograr que la población lo vea como una primera alternativa de movilidad. Ciudades como San Pedro Sula o Valle de Sula deben ordenar y descongestionar las vías del transporte de carga pesado.

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Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), declaró que además de proyectos de infraestructura vial como puentes a desnivel, ampliación de carreteras, intercambiadores, túneles, y demás, lo principal es un transporte publico eficiente, que es a donde debe apuntar las autoridades si quiere resolver el problema de crecimiento del parque vehicular, el congestionamiento que esto causa, la perdida en tiempo, combustible y demás.

Tegucigalpa y San Pedro Sula concentran gran parte del parque

Las principales ciudades del país concentran una parte importante de los vehículos registrados. El Distrito Central registra 751,060 carros y motos, de los cuales 425,027 son carros y 326,033 son motocicletas. Le sigue San Pedro Sula, con 497,875 vehículos, de los cuales 339,516 son carros y 158,359 son motocicletas. El resto está distribuido entre los demás municipios del país. Estas cifras muestran la presión que enfrenta la movilidad en los principales centros urbanos, donde confluyen una mayor cantidad de vehículos, población y actividades económicas.

El crecimiento también tiene un impacto en la seguridad vial

El aumento del parque vehicular ocurre al mismo tiempo que persisten los accidentes de tránsito. Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), manifestó que, aunque el crecimiento del parque vehicular es un factor importante en el congestionamiento vial, es la falta de consciencia y respeto a las leyes de tránsito por parte de los conductores lo que está causando un aumento en los accidentes en el país. En lo que va de 2026 se contabilizan 12,248 accidentes de tránsito, un aumento de 227 accidentes más que en el mismo período de 2025.