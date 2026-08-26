Honduras ya tiene casi cuatro millones de vehículos: dos millones son motos

El crecimiento del parque vehicular significa que cada año hay más unidades que pueden incorporarse a las calles y carreteras del país. Esto aumenta la presión sobre la infraestructura vial y sobre los sistemas de transporte.Osmin Bautista, experto en vialidad, manifestó que el parque vehicular en el país está creciendo aceleradamente y que es necesario prestarle la debida atención y crear estrategias integrales para hacerle frente.“Una moto o un carro es una herramienta de trabajo, se ha convertido en una necesidad y no en un lujo, lo primero que se debe hacer es ordenar el transporte urbano dentro de cada municipio, eso ayudará increíblemente”, apuntó.Bautista agregó que primero se debe mejorar la seguridad, para luego ordenar y mejorar el transporte público y lograr que la población lo vea como una primera alternativa de movilidad. Ciudades como San Pedro Sula o Valle de Sula deben ordenar y descongestionar las vías del transporte de carga pesado.