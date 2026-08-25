Así recuperó la libertad Ardón: de confesar 56 asesinatos a quedar libre por fallas en pericia

“¿De cuántos asesinatos es usted responsable?”, preguntó un juez en una corte de Estados Unidos al exalcalde hondureño Alexander Ardón. Durante su testimonio, Ardón respondió: “<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/alexander-ardon-cocaina-joh-tony-hernandez-narco-droga-presidente-hondureno-FVLP1324643" target="_blank">De 56</a>”.Esa confesión fue hecha por Amílcar Alexander Ardón Soriano el 7 de octubre de 2019, durante el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/amilcar-alexander-ardon-agente-dea-declaran-juicio-tony-hernandez-narcotrafico-honduras-FVLP1324504" target="_blank">juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández en Estados Unidos</a>. Hernández fue posteriormente condenado a cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.El exalcalde de El Paraíso, Copán, en el occidente de Honduras, sirvió como testigo de la Fiscalía en una corte de Estados Unidos mientras permanecía en una prisión federal, luego de haber sido acusado de traficar drogas desde Honduras con carteles mexicanos y grupos guatemaltecos.“Según las acusaciones, Amílcar Alexander Ardón Soriano y Mario José Calix Hernández conspiraron para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y utilizaron armamento pesado para proteger los cargamentos de droga”, afirmó en ese momento la Fiscalía, a través de un comunicado.El ente aseguró que “Ardón Soriano presuntamente se aprovechó de su cargo como alcalde hondureño para facilitar su propio narcotráfico y cobrar una ‘comisión’ a otros narcotraficantes, obteniendo millones de dólares en el proceso. Gracias a la DEA, ambos hombres ahora enfrentan cargos penales en Estados Unidos”. Se entrega a Estados UnidosArdón Soriano tenía una orden de extradición, pero se entregó a la justicia estadounidense en marzo de 2019. Siete meses después, durante su testimonio ante el juez, dijo haberse declarado culpable “de ser un líder de una banda de narcotraficantes, traficar con armas, no me disculpo, narcotráfico, asesinatos, el uso de armas automáticas, lavado de dinero y cooperación con otros narcotraficantes de uso de armas de alta potencia”.