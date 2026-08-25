Así recuperó la libertad Ardón: de confesar 56 asesinatos a quedar libre por fallas en pericia

El Paraíso, Honduras.-

“¿De cuántos asesinatos es usted responsable?”, preguntó un juez en una corte de Estados Unidos al exalcalde hondureño Alexander Ardón. Durante su testimonio, Ardón respondió: “De 56”. Esa confesión fue hecha por Amílcar Alexander Ardón Soriano el 7 de octubre de 2019, durante el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández en Estados Unidos. Hernández fue posteriormente condenado a cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas. El exalcalde de El Paraíso, Copán, en el occidente de Honduras, sirvió como testigo de la Fiscalía en una corte de Estados Unidos mientras permanecía en una prisión federal, luego de haber sido acusado de traficar drogas desde Honduras con carteles mexicanos y grupos guatemaltecos. “Según las acusaciones, Amílcar Alexander Ardón Soriano y Mario José Calix Hernández conspiraron para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y utilizaron armamento pesado para proteger los cargamentos de droga”, afirmó en ese momento la Fiscalía, a través de un comunicado. El ente aseguró que “Ardón Soriano presuntamente se aprovechó de su cargo como alcalde hondureño para facilitar su propio narcotráfico y cobrar una ‘comisión’ a otros narcotraficantes, obteniendo millones de dólares en el proceso. Gracias a la DEA, ambos hombres ahora enfrentan cargos penales en Estados Unidos”. Se entrega a Estados Unidos Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ardón Soriano tenía una orden de extradición, pero se entregó a la justicia estadounidense en marzo de 2019. Siete meses después, durante su testimonio ante el juez, dijo haberse declarado culpable “de ser un líder de una banda de narcotraficantes, traficar con armas, no me disculpo, narcotráfico, asesinatos, el uso de armas automáticas, lavado de dinero y cooperación con otros narcotraficantes de uso de armas de alta potencia”.

Durante su comparecencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía lo interrogó sobre la participación de Hernández en el tráfico de drogas. Ardón confesó haberlo ayudado desde 2010 hasta 2019 a distribuir entre 30 y 40 toneladas de cocaína. Otra de las aseveraciones que hizo Ardón en su testimonio fue haberse reunido en El Paraíso, Copán, con Joaquín “el Chapo” Guzmán en 2013. En ese encuentro también estuvieron presentes “Tony Hernández; don Amado; Melvin Pinto; yo; mi hermano, Hugo Ardón; Mario Calix; Primo; Otto Salguero; Ronald Salguero”. “¿Qué pasó después?”, le preguntó el fiscal, a lo que Alexander Ardón afirmó: “'El Chapo' le dijo a Tony que le estaría dando un millón dólares para la campaña de Juan Orlando (Hernández)”. En el extenso interrogatorio, Ardón también brindó detalles sobre su relación con narcotraficantes hondureños como los hermanos Valle Valle y Wilter Blanco, así como con los guatemaltecos Elio Lorenzana, Juancho León, Otto y Ronald Salguero, con quienes traficaba cocaína hacia Estados Unidos. Además, relató la forma en que ayudó a Guzmán a traficar paquetes de cocaína entre 2010 y 2012, mediante uno o dos cargamentos mensuales. También mencionó a políticos hondureños, entre alcaldes y congresistas, a quienes sobornó con hasta dos millones de dólares, producto de las ganancias obtenidas por la venta de drogas.

Los sangrientos crímenes de Ardón

Uno de los crímenes en los que dijo haber participado fue el de Franklin Arita, quien no quería que sus cargamentos de droga pasaran por Santa Rita, Copán. Ardón habría comentado ese impasse con Tony Hernández y este último le anunció que hablaría con el jefe de la Policía de Santa Rosa de Copán, en ese entonces Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, quien posteriormente fue director de la Policía Nacional y está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Afirmó que, tres días después de comentarle el problema al exdiputado, Franklin Arita ya había sido asesinado. Otros de los asesinatos que confesó haber cometido estuvieron relacionados con trabajadores encargados del tráfico de drogas en helicópteros que habían cometido errores, así como con personas que se habían negado a realizar algún trabajo. Tras casi seis años en prisión en Estados Unidos, un juez federal condenó en enero de 2025 a Alexander Amílcar Ardón a tiempo cumplido y 10 años de libertad vigilada, señalando que “usted cooperó, pero hay que decirlo, usted traficó 250 toneladas de cocaína. Y están los asesinatos. Pero tengo una carta del juez Kevin Castel, sobre cómo un testigo cuyos registros de drogas se usaron en el juicio fue golpeado hasta la muerte”. La colaboración de Ardón Soriano como testigo estrella de la Fiscalía de Nueva York permitió avanzar en acusaciones contra varios narcotraficantes que posteriormente fueron extraditados a Estados Unidos.

Regreso y libertad en Honduras

Ardón regresó a Honduras en abril de 2025 luego de haber sido deportado, pero tras bajar del avión fue capturado y llevado ante el juzgado con jurisdicción nacional, donde tenía una acusación por lavado de activos. Por ese proceso permaneció en prisión hasta el lunes 24 de agosto, cuando el Tribunal de Sentencia lo absolvió. El exalcalde Ardón Soriano regresó en helicóptero a El Paraíso, Copán, donde fue recibido por numerosos pobladores que celebraron su liberación. El Tribunal de Sentencia dejó en libertad al exjefe municipal debido a una inconsistencia en el análisis financiero patrimonial presentado durante el juicio oral y público por el Ministerio Público. Durante la evacuación de pruebas, la Fiscalía afirmó que la inconsistencia era de seis millones de lempiras, mientras que en la etapa de conclusiones estableció que superaba los 21 millones, debido a una exclusión realizada por la perito. “La fiscal estableció que su perito tuvo errores contables, así que son incorrectas esas enmiendas de lo anterior apreciamos lo controversial que fue en este juicio la tesis acusatoria la misma prueba de cargo”, afirmó el tribunal. El Tribunal indicó que, de la valoración de la documentación presentada por el Ministerio Público sobre la sentencia recibida contra Alexander Ardón en Nueva York, quedó demostrado que fue declarado culpable en enero de 2025, pero no se demostraron los hechos que fueron aceptados. En el fallo, los jueces establecieron que durante todo el juicio la Fiscalía de Honduras intentó presentar como delito precedente la condena que recibió Alexander Ardón en Estados Unidos, pero no presentó los hechos completos de los casos.