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A balazos matan a un joven dentro de una bodega en La Libertad, Comayagua

Gerson Castillo perdió la vida tras ser atacado a balazos por sujetos desconocidos. Aunque personas en el lugar intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a una clínica, murió minutos después debido a la gravedad de las heridas

A balazos matan a un joven dentro de una bodega en La Libertad, Comayagua

Gerson Joel Castillo Ulloa, de 22 años, originario de la comunidad de Valle Grande.

Comayagua. Un violento ataque armado cobró la vida de un joven en el municipio de La Libertad, Comayagua, tras ser atacado a balazos ayer martes en una bodega.

La víctima fue identificada como Gerson Joel Castillo Ulloa, de 22 años, originario de la comunidad de Valle Grande, en el vecino municipio de Lajas.

De acuerdo con el informe preliminar, Castillo Ulloa se encontraba dentro de una bodega cuando fue sorprendido por varios sujetos desconocidos y fuertemente armados, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

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Tras el tiroteo, personas que presenciaron el hecho intentaron auxiliar al joven y lo trasladaron aún con signos vitales a una clínica privada del sector. Sin embargo, minutos después de su ingreso, murió debido a la gravedad de las heridas.

Investigación

Agentes de la Policía Nacional y técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acudieron al lugar de la escena y al centro asistencial para recabar indicios balísticos e iniciar las primeras indagaciones.

Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho sangriento, así como la identidad y paradero de los perpetradores, por lo que las autoridades policiales continúan con las investigaciones.

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Redacción La Prensa
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