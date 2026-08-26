A balazos matan a un joven dentro de una bodega en La Libertad, Comayagua

Comayagua. Un violento ataque armado cobró la vida de un joven en el municipio de La Libertad, Comayagua, tras ser atacado a balazos ayer martes en una bodega.

La víctima fue identificada como Gerson Joel Castillo Ulloa, de 22 años, originario de la comunidad de Valle Grande, en el vecino municipio de Lajas.

De acuerdo con el informe preliminar, Castillo Ulloa se encontraba dentro de una bodega cuando fue sorprendido por varios sujetos desconocidos y fuertemente armados, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.