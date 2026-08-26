A la cárcel presunto narco de Los Castillos, hermano de exalcalde de El Triunfo, Choluteca

Tegucigalpa. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), dictó la medida de prisión preventiva contra un presunto integrante de la estructura delictiva "Los Castillos", vinculado al supuesto tráfico de drogas en la zona sur del país.

El hombre responde al nombre de Yasser José Castillo Méndez, quien es hermano de Cristian José Castillo Mercado, exalcalde de El Triunfo, Choluteca, identificado por las autoridades como el presunto líder de la banda y actualmente prófugo de la justicia, de acuerdo con el MP.

Resolución judicial

Según el comunicado oficial del MP, en la audiencia inicial se obtuvo el "auto de formal procesamiento y prisión preventiva de Yasser José Castillo Méndez, a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas agravado".

Castillo fue detenido el pasado 16 de agosto durante una operación coordinada entre la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Dirección de Información Estratégica C2 de las Fuerzas Armadas.

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Las indagaciones de la Sección de Investigaciones Sensitivas (SIS) señalan que el detenido "fue el encargado de coordinar el transporte y brindar seguridad/seguimiento a un camión conducido por Eder Wilberto Velásquez (condenado) donde transportaban los 495 kilos de cocaína, el 8 de febrero de 2022 en Namasigüe, Choluteca".

Según el MP, "El modus operandi de esta organización era recibir la cocaína en la frontera entre Honduras y Nicaragua, específicamente de la aldea Santa Catarina, transportarla en vehículos con fondos falsos (caletas) por la ruta del departamento de Choluteca, con destino hacia la zona occidente de la república de Honduras", especifica el informe.

Tras la resolución emitida en la audiencia inicial, el encausado deberá cumplir la medida en el centro penal correspondiente mientras finaliza la etapa preparatoria del proceso, a la espera del desarrollo de la audiencia preliminar.