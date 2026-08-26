“Están ocurriendo asaltos a plena luz del día y frente a todos”, denuncian vendedores

San Pedro Sula, Honduras. Uno de los problemas recurrentes en la ciudad, según las denuncias de los sampedranos, es el caos en el centro de San Pedro Sula, situación que se agrava con los asaltos, robos y el pésimo estado de las calles. Las denuncias son diarias por las calles invadidas por puestos de venta, vías en mal estado y vehículos estacionados en doble fila. En algunas arterias ya no hay paso vehicular ni peatonal debido a que están llenas de carpas y hasta construcciones de material. Como si eso fuera poco, la suciedad también se apodera poco a poco del centro por la mala gestión de los desechos y las fallas en la recolección. Esa problemática ya no es exclusiva del centro y alrededores sino que se extienden más allá.

Todo el cúmulo de problemas denunciados por los sampedranos es una realidad constatada en un recorrido realizado por LA PRENSA, donde es evidente el deterioro de las calles por los baches que dañan cotidianamente los carros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A esto se suma la cantidad de asaltos diarios que los mismos dirigentes de las asociaciones denuncian, sobre todo contra clientes y personas que caminan por esas vías. Hasta la fecha no existe en San Pedro Sula una entidad que diga cuántos puestos de venta hay. Son seis asociaciones de vendedores, pero no todos los buhoneros que se observan en las calles están afiliados. Carlos García, gerente de Participación Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro Sula, mencionó a inicios de agosto que se inició un censo porque reconoció que no existe un dato exacto de cuántos hay. Brigadas municipales comenzaron con el levantamiento de información para conocer cuántas personas desarrollan actividades comerciales en las calles y aceras del centro. Se buscó al funcionario para conocer si continuaba el censo, pero no respondió.

Censo a medias

Claudia Pineda, presidenta del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras, Sincosih, reveló que el censo que comenzó la municipalidad se detuvo porque no fueron convocados los dirigentes de las asociaciones para informarles que realizaban la actividad. “Nosotros debemos notificar a nuestros agremiados y dar a conocer cual es el propósito del censo porque no hubo ningún tipo de explicación”, dijo. “No se ha retomado el censo porque no sabemos cuál es el fin y además no hemos sido llamados”. Para el dirigente es importante saber cuántos hay, pero la verdadera problemática es la inseguridad y el mal estado de las calles , que están totalmente destruidas, dice. Explicó que están ocurriendo asaltos a plena luz del día y frente a todos. “Están asaltando a los clientes ya las personas que pasan por las calles, el problema es por todos lados en el centro y no hay seguridad” . Llamó a que se hagan patrullajes y hagan algo porque se sienten desprotegidos, no hay respuesta para la situación y ya no saben qué hacer ni dónde recurrir. El dirigente también habló sobre la problemática de las calles, pues ya no se puede circular. Una de las más dañadas es la segunda calle, en pleno centro, desde la tercera avenida hasta la circunvalación, donde hay una buena cantidad de baches y se ha vuelto intransitable. Igualmente, en la zona de los mercados, todo el centro es un problema con baches y ríos de aguas negras, enfatizó. Pineda explicó que todos los vendedores del mercado El Rápido y Sincosih solicitaron a la concesionaria Aguas de San Pedro apoyo e intervención ante la grave problemática que enfrentan con el sistema de aguas negras.

Piden cambio de tuberías